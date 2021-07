Tochter ermordet: Tomasz S. schickte der Mutter Fotos

Berlin. Ob es am Empfang lag, oder an einem anderen technischen Problem: Warum Whatsapp die Fotos von dem verblutenden Kind nicht durchgestellt hat, lässt sich im Nachhinein nicht klären. Fest steht aber wohl, dass Tomasz S. sie verschickt hat: An seine Frau Yolanta S., die Mutter des Kindes, um sich an ihr zu rächen, weil sie ihn verlassen wollte.

Es ist ein Prozess, der erfahrene Ermittler und Anwälte erschüttert. Yolanta S. ist Nebenklägerin, ihre Anwältin sagte am Donnerstag: „In 25 Jahren Berufserfahrung habe ich so etwas noch nicht erlebt.“ Der 31-Jährige Auto-Polierer aus Polen muss sich vor dem Landgericht Berlin wegen Mordes verantworten. Er soll seiner Tochter, der dreijährigen Nikola, am 4. November 2020, in der Wohnung in Plänterwald die Kehle durchgeschnitten haben. Die Tat beging er laut Anklage aus „heimtückischen, grausamen und niederen Beweggründen“. Das sterbende Kind hat er fotografiert und gefilmt. Der Angeklagte hat die Tat zu Prozessbeginn gestanden.

Am Donnerstag sagte die erwachsene Halbschwester des getöteten Mädchens als Zeugin aus. Über das Verhältnis des Angeklagten zu ihrer Mutter sagte sie: „Er hat sie nicht geliebt. Aber er konnte ihr auch nichts antun. Er hat Nikola getötet, damit meine Mutter Schmerzen fühlt“, so die Halbschwester. Die Beziehung der beiden sei krankhaft gewesen. Ob ihre Mutter den gewalttätigen Ehemann tatsächlich verlassen wollte und der Entschluss für diesen plötzlich kam, konnte sie allerdings nicht abschließend klären.

Das tote Mädchen hatte ein Tablet in den Händen

Ein Kriminalbeamter und eine Kriminalbeamtin berichteten über den Tatort. In den Händen des toten Kindes habe ein Tablet gelegen. Kurz vor der Tat sei darauf noch die Youtube-App verwendet worden, erklärte ein Ermittler. Das Mädchen selbst wurde tot auf dem Bett gefunden.

Auf dem Handy von Tomasz S. fanden die Ermittler mehrere Fotos des toten Kindes, die der Angeklagte per Whatsapp an seine Frau verschickt haben soll. Die App habe sie aber nicht durchgestellt. „Nur die Textnachricht, dass die Kleine tot ist, kam bei der Mutter an“, sagte der Ermittler. Die Kriminalbeamten fanden außerdem das Kabel eines Bügeleisens an der Klinke der Schlafzimmertür. Polizisten aus der Wache, zu der sich Tomasz S. nach der Tat begeben hatte, hatten Strangulationsmerkmale an dessen Hals bemerkt. Der Suizidversuch war aber offensichtlich gescheitert. Der Angeklagte wohnte der Verhandlung stillschweigend und mit starrem Blick bei. Ihm droht eine lebenslange Haft. Der Prozess geht am 6. Juli weiter.