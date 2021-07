Wetter Berlin: Der große Regen ist vorbei - Wetter wird freundlicher

Nach den starken Regenfällen der vergangenen Tage wird es in den kommenden Tagen in Berlin und Brandenburg wieder freundlicher.

Berlin. Der ganz große Regen ist vorbei - zumindest in den allermeisten Berliner Ortsteilen. Nach den starken Regenfällen der vergangenen Tage kehrt ein wenig Ruhe beim Wetter ein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Vorhersage schreibt, bleibt es am Nachmittag und in den kommenden Tagen überwiegend trocken.

Größere Schäden richteten die Wassermassen in Berlin nicht an. Nur die S-Bahn meldete witterungsbedingte Störungen auf der Linie S1. Heftiger war es im Norden Brandenburgs. Die Lage im Kreis Uckermark sei „angespannt“, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordost am Donnerstag. Tote oder Verletzte gab es zwar nicht.

Neben voll gelaufenen Gebäuden und umgestürzten Bäumen habe man aber mit Erdrutsch sowie extremer Aquaplaning-Gefahr im Straßenbereich zu kämpfen. So sei auf der Autobahn 20 im Bereich Kreuz Uckermark am Morgen die Straßenböschung abgerutscht, sagte der Sprecher.

Ähnlich war die Lage im Nachbarlandkreis Oberhavel: Hier rutschte die Straßenböschung am frühen Morgen auf dem nördlichen Berliner Ring (A10) in Richtung Dreieck Barnim zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck ab. Wie das Lagezentrum der Polizei Brandenburg mitteilte, war der rechte Fahrstreifen zeitweilig gesperrt.

Regen in Berlin: Zwei Regentage gleichen viel zu trockenen Juni aus

Ein Blick auf die vorläufigen Statistiken des Wetter-Informations-Dienstes der Freien Universität (FU) Berlin gibt Aufschluss über die ungewöhnlich starken Regenmengen. So sei an der Messstation in Dahlem am Dienstag eine Niederschlagsmenge von 25.6 mm und am Mittwoch von 38.7 mm gemessen worden. Allein diese beiden Tage hätten dafür gesorgt, dass der viel zu trockene Juni in Berlin einen Normalwert erreicht.

Überblick über die vorläufigen Juni-Niederschläge in Dahlem

1.-28.6.21 7.0 mm

29.6.21 25.6 mm

30.6.21 (bis 20:50 Uhr) 38.7 mm

Gesamt: 71.3 mm

Klimatologie: 70.7 mm



Durch die beiden letzten Tage erreicht der viel zu trockene Juni doch noch den Normalwert. /JS — Wetter Berlin Dahlem (@wind_berlin) June 30, 2021

Wetter Berlin: Die Vorhersage des Wetterdienstes im Detail

Donnerstag, 1. Juli 2021: stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise Regen, bis zum frühen Nachmittag stellenweise Niederschlagssummen um 15 l/qm in kurzer Zeit, vor allem von der östlichen Uckermark bis zum Oderbruch. Höchstwerte 17 bis 22 Grad. Schwacher bis mäßiger, in Böen teils frischer Südwestwind. In der Nacht zum Freitag viele Wolken und gebietsweise Regen. Im Verlauf im Norden Brandenburgs zunehmend niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 15 und 13 Grad. Schwacher Wind aus Südwest bis West.

Freitag, 2. Juli 2021: Am Freitag zunächst stark bewölkt bis bedeckt, im Tagesverlauf allmählich Aufheiterungen. Südlich von Berlin am längsten dichte Bewölkung und stellenweise Regen, sonst meist trocken. Am Abend größere Wolkenlücken. Höchsttemperatur 22 bis 24 Grad. Schwacher, teils mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Sonnabend wolkig, teils gering bewölkt. Meist niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 15 bis 12 Grad. Schwachwindig.

Sonnabend, 3. Juli 2021: Am Sonnabend heiter bis wolkig und weitgehend trocken. Am Abend Bewölkungsrückgang. Erwärmung auf 24 bis 26 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Sonntag gering bewölkt, teils klar. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 15 und 11 Grad. Schwachwindig.

Sonntag, 4. Juli 2021: Am Sonntag zunächst meist heiter, im Tagesverlauf Bildung von Quellwolken, am Abend wieder auflösend. Trocken. Sehr warm, Höchstwerte 25 bis 29 Grad. Schwacher Ostwind. In der Nacht zum Montag gering bewölkt. Im Verlauf von Sachsen-Anhalt allmähliche Bewölkungszunahme. Überwiegend niederschlagsfrei. Tiefstwerte 17 bis 14 Grad. Schwachwindig.

