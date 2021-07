Zum Auftakt der 3. Liga: Viktoria gegen Viktoria

Berlin. Aufsteiger Viktoria Berlin misst sich zum Auftakt der 3. Fußball-Liga mit der Viktoria aus Köln. An dem Wochenende vom 23. bis zum 25. Juli sind die Berliner Gastgeber im Jahnstadion, die genaue Terminierung muss der Deutsche Fußball-Bund, der am Donnerstag den Spielplan veröffentlichte, noch bekanntgeben. Eine Woche später tritt das Team von Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato beim Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig an.

Am 3. Spieltag Mitte August gastiert der 1. FC Kaiserslautern in Berlin, eine Woche später haben die Hauptstädter erneut ein Heimspiel gegen den Halleschen FC. Die Hinrunde der 19 Mannschaften ist am Wochenende vom 10. bis 12. Dezember erreicht, eine kurze Winterpause wird nach dem 20. Spieltag eine Woche später eingelegt, ehe die Rückrunde Mitte Januar fortgesetzt wird. Die Saison endet am 14. Mai mit dem 38. Spieltag.

