Basketball startet mit Eröffnungsspiel Alba gegen Bonn

Berlin. Die Basketball-Bundesliga wird die Saison 2021/22 mit einem offiziellen Eröffnungsspiel beginnen. Der Meister Alba Berlin trifft dann auf die Telekom Baskets Bonn, wie BBL-Geschäftsführer Stefan Holz am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Partie soll am 23. oder 24. September in Berlin stattfinden. In Zukunft soll analog zur Fußball-Bundesliga immer der Titelverteidiger die neue Spielzeit eröffnen. Zudem ist ein buntes Rahmenprogramm als Start der neuen Saison geplant.

