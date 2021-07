Sechster Neuzugang: Viktoria verpflichtet Torhüter Krahl

Berlin (dpa) – Fußball-Drittligist Viktoria Berlin hat einen herausfordernden Konkurrenten für Stamm-Torhüter Philip Sprint gefunden. Der Aufsteiger verpflichtete Julian Krahl vom West-Regionalligisten 1. FC Köln II, wie Viktoria am Donnerstag mitteilte. Zuerst hatte der Kicker über die Verpflichtung berichtet.

Der aus Forst stammende 21 Jahre alte Torwart hat in der vergangenen Saison 32 Spiele in der vierten Liga absolviert und wurde zwischen 2014 und 2019 bei RB Leipzig ausgebildet. Zuvor hatte Viktoria Pasqual Verkamp, Deji Beyreuther, Tolcay Cigerci, Lukas Pinckert und Alexander Hahn verpflichtet und sich von sechs Spielern getrennt. Die Saison in der dritten Liga beginnt am 23. Juli.

