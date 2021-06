Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt

Blankenfelde-Mahlow. Ein Motorradfahrer ist in Blankenfelde-Mahlow (Landkreis Teltow-Fläming) gegen eine Leitplanke und einen Baum geprallt und gestorben. Der 56-Jährige sei am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache nach links von einer Landstraße abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann prallte zunächst gegen die Leitplanke und danach gegen den Baum. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort. Die Straße wurde an der Unfallstelle nach Polizeiangaben für rund viereinhalb Stunden gesperrt.

