A10 in Berlins Norden vollgesperrt: Das sind die Umleitungen

Berlin. Der Nördliche Berliner Ring (A10) wird am Wochenende gesperrt. Die Vollsperrung erfolgt zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin mitteilte. Anlass sind Brückenbauarbeiten. Die Vollsperrung erfolgt laut VIZ in der Zeit zwischen Freitag, 2. Juli, 22 Uhr, und Sonntag, 4. Juli, 14 Uhr.

Die A10 und die A24 zwischen dem Autobahndreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis 2022 unter laufendem Verkehr ausgebaut erneuert, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A10 sind Arbeiten am Brückenbauwerk erforderlich. Bereits in der vergangenen Woche hatte der ADAC zum Start der Sommerferien vor Staus in dem Bereich gewarnt.

A10 (Nördlicher Berliner Ring) gesperrt: Das sind die Umleitungen

Diese Umleitungen werden während der Sperrung der A10 (Nördlicher Berliner Ring) eingerichtet.

Frankfurt (Oder) bzw. A11 Prenzlau wird über die A114 (bis zur Anschlussstelle Schönerlinder Straße (wenden) und von dort wieder in Richtung A10 Frankfurt (Oder) geleitet. Der in der Gegenrichtung von der A10 Frankfurt (Oder) kommende Verkehr in Fahrtrichtung

Autobahndreieck Havelland wird ab Autobahndreieck Barnim zur A11-Anschlussstelle Wandlitz und von dort über die beschilderte Umleitungsstrecke zur A10-Anschlussstelle Mühlenbeck geleitet. Der aus Richtung Norden von der A11 Prenzlau kommende Verkehr in Fahrtrichtung

Autobahndreieck Havelland wird ab A11-Anschlussstelle Wandlitz ebenfalls über die beschilderte

Umleitungsstrecke zur A10-Anschlussstelle Mühlenbeck geleitet.

Von der Sperrung der A10 nicht betroffen ist:

der von der A114 kommende Verkehr in Richtung A10, östlicher Berliner Ring, Frankfurt (Oder),

der von der A114 kommende Verkehr in Richtung A10, Autobahndreieck Havelland

der von der A10, AD Havelland kommende Verkehr in Richtung A114, Berlin Pankow.