Mieten in Brandenburg leicht gestiegen

Potsdam. Wohnen in Brandenburg bleibt weiter deutlich günstiger als in Berlin - die Mieten sind im Vergleich zum Jahr 2019 aber leicht gestiegen. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) hervor. Demnach betrugen die durchschnittlichen Nettokaltmieten im vergangenen Jahr 5,28 Euro pro Monat und Quadratmeter, in Berlin lag der Mittelwert laut Mietspiegel bei 6,79 Euro. 2019 betrug die Nettokaltmiete in Brandenburg der Datenerhebung zufolge 5,18 Euro, im Jahr 2015 hatte sie noch bei 4,83 Euro gelegen.

"Die Fakten zeigen: Beim Wohnen ist Brandenburg sehr gut aufgestellt. In Potsdam und den weiteren Städten des Berliner Umlands gibt es ausreichend bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung, erst recht in den Städten des weiteren Metropolenraums", erklärte BBU-Vorstand Marion Kern.

Bei Mieten und Wohnungsleerstand zwischen dem Berliner Umland und der restlichen Brandenburger Region geht die Schere allerdings immer weiter auseinander. Im Berliner Umland lagen die durchschnittlichen Nettokaltmieten 2020 bei 5,83 Euro - ein Plus von 1,9 Prozent, im weiteren Land bei 4,98 Euro - ein Anstieg um 1,4 Prozent, wie aus der Erhebung der BBU hervorgeht.

Bei den Leerständen nehmen die regionalen Unterschiede teilweise dramatisch zu. Während in Potsdam und Städten des Berliner Umlands der Leerstand 2020 im Vergleich zum Vorjahr auf 1,9 Prozent gesunken ist, stieg er im weiteren Land auf 10,9 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit zehn Jahren.

