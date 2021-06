Lkw fährt beim Abbiegen gegen Radfahrer: Schwer verletzt

Berlin. Ein Lastwagen hat einen Radfahrer beim Rechtsabbiegen in Berlin-Kreuzberg erfasst und diesen laut Polizei "im Bereich der Beine" überrollt. Der 32-jährige Radfahrer kam am Dienstagvormittag mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus, wo er sofort operiert wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach waren zunächst sowohl Lkw- als auch Radfahrer auf dem Mehringdamm in gleicher Richtung unterwegs gewesen. Als der 54-jährige Lkw-Fahrer nach rechts in das Tempelhofer Ufer abbiegen wollte, habe die rechte vordere Fahrzeugfront den Radfahrer getroffen. Der Mann sei gestürzt und dann vom rechten vorderen Rad der Zugmaschine überrollt worden.

