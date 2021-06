Feuer in Lagerhalle sorgt für große Rauchwolke

Altglietzen. Beim Brand einer Lagerhalle in Altglietzen im Landkreis Märkisch-Oderland hat sich eine große Rauchwolke gebildet. Die zuständige Feuerwehr-Leitstelle in Frankfurt (Oder) warnte am Mittwoch vor einer starken Rauchentwicklung. Auf der Bundesstraße 158 und in Altglietzen, das zu Bad Freienwalde (Oder) gehört, sei der Verkehr erheblich beeinträchtigt. Das Feuer war am Vormittag nach Angaben einer Sprecherin allerdings unter Kontrolle. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

