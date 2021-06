Investitionsrekord beim Wohnungsbau in Brandenburg

Potsdam. Großflughafen, Tesla, Spitzenforschung, attraktive Wohnlagen und ein stetiges Bevölkerungswachstum, hauptsächlich gespeist von Zuzüglern aus Berlin, haben im Umland der Hauptstadt einen regelrechten Bauboom ausgelöst. Nach Angaben des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), haben die BBU-Mitgliedsunternehmen im Corona-Jahr 2020 rund 607 Millionen Euro in Neubau und Sanierung investiert. Damit lagen ihre Investitionen um 2,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahrs.

Für 2021 planen die 203 Mitgliedsunternehmen mit Sitz im Land sogar eine kräftige Ausweitung ihrer Investitionen um mehr als ein Fünftel auf dann rund 740 Millionen, wie der BBU am Mittwoch mitteilte. Allerdings: Von der Entwicklung profitieren nahezu ausschließlich Städte und Gemeinden im Berliner Umland.

Besonders zulegen werden die BBU-Unternehmen, die mit ihren aktuell rund 313.000 Wohnungen etwa 41 Prozent des brandenburgischen Mietwohnungsbestandes vertreten, vor allem beim Neubau (+45,2 Prozent). „Er würde mit dann rund 236 Millionen Euro nicht nur auf den höchsten Stand seit Beginn der Ermittlung dieser Zahlen durch den BBU 1991 steigen, sondern erstmals auch die Modernisierungsinvestitionen überflügeln“, sagte BBU-Chefin Maren Kern.

Potsdam auf dem Spitzenplatz

Ein großer Sprung bei den Neubauinvestitionen steht 2021 insbesondere in der Landeshauptstadt Potsdam an. Hier sollen die Aufwendungen um gut 93 Prozent auf dann rund 66 Millionen Euro steigen. Das wäre nicht nur der Spitzenplatz unter den Brandenburger Landkreisen und kreisfreien Städten, sondern auch der höchste Stand seit mehr als zehn Jahren. 2020 wurden – trotz der durch die Corona-Pandemie erschwerten Baubedingungen – die Grundsteine für 415 Wohnungen gelegt. Kern: „Die soziale Wohnungswirtschaft in Potsdam baut, was sie kann, und wird dabei tatkräftig von der Stadtverwaltung unterstützt“, so Kern.

Allerdings profitiert von dieser Entwicklung nahezu ausschließlich der sogenannte Speckgürtel rund um die Hauptstadt. Insbesondere bei den Leerständen nehmen die ohnehin schon ausgeprägten regionalen Unterschiede weiter zu. Während in Potsdam und den Städten des Berliner Umlands der Leerstand 2020 im Vorjahresvergleich auf 1,9 Prozent gesunken ist (-0,4 Prozentpunkte), stieg er im weiteren Metropolenraum auf 10,9 Prozent (+0,5 Prozentpunkte) und damit auf den höchsten Stand seit zehn Jahren.

Wohnungsleerstand von 35 Prozent in Lauchhammer

„Besondere Sorgen machen uns die Städte, in denen der Leerstand mittlerweile bei über 20 Prozent liegt. Man muss sich vor Augen führen, was es für ein Gemeinwesen bedeutet, wenn hier jede fünfte Wohnung leer steht“, sagte Kern. Besonders hoch war der Leerstand 2020 in Wittenberge (22,8 Prozent), Forst (26,3 Prozent) oder Lauchhammer (35 Prozent). „Diese Städte brauchen bei der Bewältigung ihrer strukturellen Probleme die spezielle Unterstützung des Landes.“ Konkret mahnte Kern mehr Tempo beim Ausbau der Verkehrs- und Digitalinfrastruktur an, um die Attraktivität des Landes Brandenburg flächendeckend zu stärken.

Aus eigener Kraft würden Städte mit so hohem strukturellen Leerstand und negativer Bevölkerungsprognose nichts an ihrer Lage ändern können, sagte Kern weiter. Altschulden aus der Wendezeit und hohe Leerstände seien eine schwere Hypothek, die die jeweiligen Städte nicht alleine abtragen können.