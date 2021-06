Wetterdienst warnt vor starken Gewittern

Blitze gehen während eines Gewitters in der Nacht nieder.

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Berlin und weiten Teilen Brandenburgs vor starken Gewittern und unwetterartigen Regenmengen. Dabei könnten am Mittwoch gebietsweise zwischen 30 und 60 Litern pro Quadratmeter innerhalb von sechs Stunden fallen, teilte der DWD mit. Örtlich könnten zudem auch 80 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen werden. Zudem kann es immer wieder zu Gewittern kommen. Entspannung für den Süden Brandenburgs bringt voraussichtlich der Nachmittag. Einzelne Gewitter mit Starkregen sind aber nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 24 Grad.

Weiter regnerisch - vor allem vom Havelland über den Norden Brandenburgs - bleibt es in der Nacht zu Donnerstag. Bestehen bleibt dem DWD zufolge auch die Unwettergefahr, die Gewitter und gebietsweise Starkregen mit sich bringt. Am Tag regnet es vor allem im Norden und Westen Brandenburgs, während es in der Niederlausitz trocken bleibt.

Aufgrund des immer wieder möglichen Platzregens ist mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Zudem besteht bei Blitzeinschlägen Lebensgefahr.

