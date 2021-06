Wetter in Berlin DWD warnt vor Gewitter und Starkregen in Berlin

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einem schweren Gewitter in Berlin am Mittwoch in der Zeit seit 6 Uhr bis Mitternacht.

Laut DWD bilden sich im Tagesverlauf teils schwere Gewitter mit Starkregen mit 30 bis zu 60 Liter pro Quadratmeter kommen. Örtlich können es auch bis zu 80 Liter pro Quadratmeter sein. Gebietsweise kann es in kurzer Zeit zu Sturmböen um 80 km/h und Starkregen (zwischen 30 und 60 Liter je Quadratmeter) kommen. Strichweise kann auch über mehrere Stunden hinweg extrem heftiger Starkregen (100 Liter je Quadratmeter) fallen. Auch größere Hagelansammlungen können nicht ausgeschlossen werden.

Die Vorhersage des DWD im Detail:

Mittwoch, der 30. Juni 2021: Am Mittwoch zunehmend stark bewölkt. Bereits am Morgen von Südosten her schauerartiger Regen und erneut auflebende Gewittertätigkeit. Dabei erhöhtes Unwetterpotential durch heftigen Starkregen mit Mengen bis 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagel und Sturmböen. Gebietsweise extreme Regenmengen zwischen 40 und 80 l/qm durch mehrstündigen Starkregen nicht ausgeschlossen. Im Nachmittagsverlauf zwischen Fläming und Niederlausitz wieder nachlassende Niederschlagsneigung und lokal Auflockerungen. Maximal 24 bis 26 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind. In der Nacht zum Donnerstag im Süden Brandenburgs meist gering bewölkt und niederschlagsfrei, sonst wolkig bis stark bewölkt und zeitweise etwas Regen, zwischen Prignitz und Uckermark zu Beginn noch gewittriger Starkregen. Abkühlung auf 16 bis 14 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Am Mittwoch zunehmend stark bewölkt. Bereits am Morgen von Südosten her schauerartiger Regen und erneut auflebende Gewittertätigkeit. Dabei erhöhtes Unwetterpotential durch heftigen Starkregen mit Mengen bis 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagel und Sturmböen. Gebietsweise extreme Regenmengen zwischen 40 und 80 l/qm durch mehrstündigen Starkregen nicht ausgeschlossen. Im Nachmittagsverlauf zwischen Fläming und Niederlausitz wieder nachlassende Niederschlagsneigung und lokal Auflockerungen. Maximal 24 bis 26 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind. In der Nacht zum Donnerstag im Süden Brandenburgs meist gering bewölkt und niederschlagsfrei, sonst wolkig bis stark bewölkt und zeitweise etwas Regen, zwischen Prignitz und Uckermark zu Beginn noch gewittriger Starkregen. Abkühlung auf 16 bis 14 Grad. Schwacher Wind aus westlichen Richtungen. Donnerstag, der 1. Juli 2021: Am Donnerstag stark bewölkt, zeitweise Regen, zwischen Prignitz und Uckermark teils schauerartig verstärkt, vereinzelt gewittrig. Höchstwerte 21 bis 23 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag viele Wolken, gebietsweise schauerartiger oder auch gewittriger Regen. Tiefstwerte zwischen 15 und 13 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nordwest.

Am Donnerstag stark bewölkt, zeitweise Regen, zwischen Prignitz und Uckermark teils schauerartig verstärkt, vereinzelt gewittrig. Höchstwerte 21 bis 23 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag viele Wolken, gebietsweise schauerartiger oder auch gewittriger Regen. Tiefstwerte zwischen 15 und 13 Grad. Schwacher Wind aus West bis Nordwest. Freitag, der 2. Juli 2021: Am Freitag stark bewölkt, gelegentlich schauerartiger Regen oder auch Gewitter. Höchsttemperaturen zwischen 22 und 24 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind. In der Nacht zum Sonnabend zunächst stark bewölkt und gebietsweise Regen, später Auflockerungen und südostwärts abziehende Niederschläge. Tiefsttemperatur um 14 Grad. Schwacher West- bis Nordwestwind.

Unwetter ziehen über den Südwesten von Deutschland hinweg

Zuletzt hatten Gewitter für Chaos in vielen Regionen Deutschlands gesorgt. Unwetter mit teils heftigen Regenfällen setzten am Dienstagnachmittag Teile von Hessen unter Wasser. Bis zum Abend gingen allein bei der Feuerwehr in Darmstadt rund 80 Notrufe ein. Ein Unwetter mit Starkregen ging auch im Nordosten der Pfalz nieder.

Lesen Sie auch: Unwetter im Südwesten: Das sind die Videos auf Twitter

Bereits am Montag gab es zahlreiche Unwetter-Einsätze der Feuerwehr in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Allein in Stuttgart zählte die Feuerwehr vom Montagabend bis in den frühen Dienstag Hunderte Einsätze, der Bahnverkehr war schwer getroffen. Anhaltender Starkregen führte dazu, dass etliche Tunnel in kürzester Zeit mit Wasser vollliefen. An der Stuttgarter Staatsoper wurden Teile der Dachverkleidung abgedeckt. Zudem stürzten Statuen von ihrem Sockel. Hunderte Helfer waren in Baden-Württemberg dabei, Keller auszupumpen und umgestürzte Bäume zu beseitigen.

In der Vorderpfalz habe es 265 Einsätze aufgrund des Starkregenereignisses binnen kurzer Zeit gegeben, teilte die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen mit. Auf zwei Autobahnen in Rheinland-Pfalz kam es bei heftigen Regenfällen zu Unfällen mit Verletzten. Auf der A3 und der A48 gab es am späten Nachmittag im Bereich der Autobahnpolizei Montabaur insgesamt sieben Unfälle, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt, drei weitere erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt seien zwölf Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt gewesen.