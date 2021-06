Mann mit Waffe auf Gelände von Klinik: Keine scharfe Waffe

Bernau. Die Polizei in Brandenburg hat einen Mann festgenommen, der am Dienstag auf dem Gelände der Brandenburgklinik in Bernau (Barnim) mit einer Waffe herumgelaufen ist. Nach ersten Angaben der Polizeidirektion Ost soll es sich um eine Softair- oder eine Schreckschusspistole handeln. "Es ist keine scharfe Waffe", sagte eine Sprecherin. Zunächst hatte der "Berliner Kurier" berichtet.

Mitarbeiter der Klinik hatten den Mann auf dem Gelände gesehen und die Polizei alarmiert. Rund zwei Stunden später wurde er nach Polizeiangaben in seiner Wohnung festgenommen. Zu den Hintergründen der Tat laufen Ermittlungen, wie es hieß.

