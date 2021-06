Autonome Kleinbusse nehmen in Tegel wieder Fahrgäste mit

Berlin. Nach rund einjähriger Verzögerung bedingt durch die Corona-Pandemie ist es nun soweit: Am Dienstag hat bei einem Forschungsprojekt zum autonomen Fahren in Tegel der Fahrgastbetrieb begonnen. Auf zwei Routen werden insgesamt drei hochautomatisierte Elektro-Kleinbusse eingesetzt, die von Fahrgästen kostenlos genutzt werden können.

Das Projekt läuft unter dem Namen „Shuttles & Co“ und wird noch bis Ende des Jahres vom Bundesverkehrsministerium mit 9,8 Millionen Euro gefördert. Umgesetzt wird es unter der Federführung der Senatsverkehrsverwaltung in Zusammenarbeit mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), der Berliner Agentur für Elektromobilität und weitere Partnern.

Autonome Busse als Angebotsergänzung für Mobilitätswende

Unter dem Titel „See-Meile“ gab es bereits zwischen August 2019 und Januar 2020 ein Projekt mit einem hochautomatisierten Kleinbus in Tegel. In dem Zeitraum wurden rund 16.000 Fahrgäste befördert, 90 Prozent der befragten Nutzer äußerten sich positiv darüber. Bei einem kürzlich vorgestellten Gutachten zum Shuttle-Projekt hätte sich gezeigt, das Bürgerinnen und Bürger autonom fahrende Busse als „sinnvolle Angebotsergänzung in der Mobilitätswende“ einschätzen, erklärte Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese am Dienstag in einer Mitteilung.

Die Menschen würden es demnach unterstützen, wenn diese Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr dort eingesetzt werden, wo es einen echten Mehrwert für Sicherheit oder Stadtverträglichkeit gibt. „Wie dies gelingen kann, soll nun erprobt und genauer untersucht werden“, so Streese.

Busse sind in Tegel auf zwei Routen im 20-Minuten-Takt unterwegs

Im Einsatz ist eine neue Fahrzeuggeneration der Firma EasyMile, die im Vergleich zum Vorgänger-Projekt eine verbesserte Technologie bieten soll. In den vergangenen Monaten waren die Kleinbusse bereits zu Betriebsfahrten ohne Fahrgäste unterwegs. Die Routen mit einem Kreisverkehr, Kreuzungen und Kopfsteinpflaster seien anspruchsvoll, heißt es von der Senatsverkehrsverwaltung. Bereits erprobt ist die Strecke, die jetzt unter der Linien-Bezeichnung 328A läuft, vom U-Bahnhof Alt-Tegel Richtung Greenwichpromenade. Neu hinzukommt ein Rundkurs – Linie 328B – über Alt-Tegel, Medebacher Weg, Schlieperstraße und Treskowstraße.

Die Kleinbusse werden auf beiden Linien täglich von 9.30 bis 13 Uhr und von 13.40 bis 17 Uhr im 20-Minuten- Takt fahren. Die Fahrzeuge haben jeweils sechs Plätze, wegen der Pandemie dürfen derzeit aber nur drei Personen mitfahren. Neu ist, dass die aktuellen Busse auch barrierefrei zugänglich sind und auch einen Platz für Rollstuhlfahrende oder einen Kinderwagen bieten.

Zuständig für den Betrieb ist erneut die BVG. Fahrzeugbegleiter sind mit an Bord, um im Notfall einzugreifen. „In hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft wollen wir unseren Fahrgästen autonome Shuttles anbieten, die on demand die erste beziehungsweise letzte Meile bewältigen“, so die BVG-Vorstandsvorsitzende Eva Kreienkamp. Das Pilotprojekt in Tegel sei ein weiterer Schritt auf dem Weg dorthin.