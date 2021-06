Auszubildende in Berlin dringend gesucht

Viele Unternehmen in Berlin und Brandenburg suchen noch Nachwuchskräfte für mehr als 13.600 offene Lehrstellen in der Metropolregion.

Berlin. „Wer sich jetzt bewirbt, hat noch alle Möglichkeiten“, versicherte Alexander Schirp, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) am Dienstag in Berlin. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt sei trotz der Pandemie besser, als es viele junge Menschen vermuten. Nach Angaben der UVB sind rund 13.600 Lehrstellen in der Metropolregion für das am 1. September startende Ausbildungsjahr noch unbesetzt.

„Zum jetzigen Zeitpunkt stehen jungen Frauen und Männern noch alle Chancen offen. Wenn wir es schaffen, die freien Stellen bestmöglich zu besetzen, wird es einen Corona-Jahrgang in der dualen Ausbildung 2021 nicht geben“, so Schirp weiter. Im vergangenen Ausbildungsjahr waren in Berlin zwölf Prozent weniger Verträge zwischen Firmen und Auszubildenden geschlossen worden. Dies habe nicht nur daran gelegen, dass besonderes von der Pandemie betroffene Branchen rund um Reisen und Veranstaltungen kaum noch Plätze angeboten hätten – auch die Zahl der Bewerber sei stark zurückgegangen. „2020 konnten wir 1700 Plätze nicht besetzen“, bilanzierte Schirp.

UVB-Empfehlung: Sommerferien für die Bewerbung nutzen

In den meisten Branchen sei das Ausbildungs-Engagement der Unternehmen weiter ungebrochen. „Sie wissen, dass sie handeln müssen, um dramatische Fachkräfte-Engpässe in den kommenden Jahren zu vermeiden“, sagte Schirp. Auch während der Sommerferien sei es noch möglich, sich zu bewerben und Ausbildungsverträge unter Dach und Fach zu bringen.

Der Vize-Geschäftsführer der Unternehmensverbände wies darauf hin, dass die tariflichen Ausbildungsvergütungen über alle ostdeutschen Branchen hinweg 2020 um 3,8 Prozent auf durchschnittlich 939 Euro im Monat zugelegt hätten. In den vergangenen zehn Jahren habe das Plus sogar bei insgesamt 53 Prozent gelegen. „Viele Unternehmen werben inzwischen mit attraktiven Rahmenbedingungen – das gilt auch für das Geld“, sagte Schirp.

Mehr als 1000 Euro Vergütung bereits im ersten Ausbildungsjahr

Gesundheits- und Pflegeberufen böten beispielsweise nicht nur sichere Arbeitsplätze, sondern auch attraktive Vergütung von Anfang an. Im ersten Lehrjahr liegt die tarifliche Ausbildungsvergütung bei 1165 Euro, im letzten bei 1328 Euro. In der Metall- und Elektroindustrie beginnt die Vergütung mit 1005 Euro und steigt auf 1117 Euro. Im Bereich Sanitär, Heizung, Klima könnten die Azubis mit 725 Euro im ersten und mit 925 Euro im letzten Lehrjahr rechnen.

Viele Jugendliche hätten allerdings noch alte Vorurteile im Kopf, auch, was die Qualität der Ausbildung beträfe, sagte Schirp. Gerade im Zuge der Digitalisierung hätten sich viele Ausbildungszentren allerdings so verändert, dass ihre Angebote sich nicht hinter denen eines Bachelor-Studiums verstecken müssten. Auch Abiturienten sollten deshalb einen Ausbildungsberuf in Erwägung ziehen, der eine solide Grundlage für die weitere Karriere biete.

Anders als in Berlin sei das Angebot an Ausbildungsplätzen in Brandenburg ohnehin nahezu auf Vorkrisenniveau geblieben. „Wir rechnen damit, dass die Unternehmen in der gesamten Region ihr Angebot nun sukzessive weiter aufstocken – zum einen wegen der guten Konjunkturaussichten, zum anderen wegen der demografischen Entwicklung.“ Eine Reihe von Branchen habe ihr Angebot bereits ausgeweitet. Dazu gehörten die Elektroindustrie, die Pflege oder das Handwerk rund um Sanitär, Heizung und Klima. „Diese Bereiche sind gut durch die Krise gekommen, zudem profitieren sie von Megatrends wie Digitalisierung, Klimaschutz und Demografie.“

Jugendberufsagentur Berlin berät noch Unentschlossene

Schulabgängern, die noch keine passende Lehrstelle gefunden und noch Beratungsbedarf hätten, empfahl der Vize-Verbandschef, sich bei der Jugendberufsagentur Berlin (jba-berlin.de) zu informieren. Dort finden inzwischen nach Terminvereinbarung auch wieder persönliche Beratungen in Präsenz statt. Wer schon genau wisse, wonach er suche, solle sich nicht scheuen, auf die Unternehmen zuzugehen: „Seien Sie mutig, schreiben Sie uns an, schicken Sie Ihre Bewerbung“, appellierte Schirp.