Deutschland-England: Wetter Berlin, Public Viewing, Livestream - Alle Infos zum Fußball-Fest

Am Abend trifft Deutschland im Achtelfinale der Fußball-EM auf England. Wo kann man das Spiel in Berlin schauen? Spielt das Wetter mit?

Berlin. Es ist angerichtet! Um 18 Uhr trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Achtelfinale der Europameisterschaft auf England. Der Klassiker in Wembley könnte das nächste Highlight des Turniers werden, nachdem es bereits am Montag spektakuläre Tor-Festivals bei den Partien von Frankreich und Spanien gegeben hat.

Wo kann man die Partie zwischen Deutschland und England in Berlin gucken? Wo ist Public Viewing möglich? Spielt das Wetter in Berlin mit? Welche Corona-Regeln gelten beim Rudelgucken? Und sollte Deutschland gewinnen: Ist dann ein Autokorso trotz Corona möglich?

England - Deutschland live im Free-TV und im kostenlosen Stream

Das Wichtigste vorweg: Das EM-Achtefinale zwischen Deutschland und England wird am Dienstagabend um 18 Uhr im Londoner Wembley-Stadion angepfiffen. Die ARD startet ihre Übertragung bereits um 16.05 Uhr mit Vorberichten. Im ARD-EM-Studio sitzen wie gewohnt Top-Torhüterin Almuth Schult und U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz.

Auch Hertha-Neuzugang Kevin-Prince Boateng ist dabei - allerdings ein letztes Mal. Er soll am Mittwoch beim offiziellen Trainingsauftakt des Berliner Bundesliga-Klubs dabei sein. Auch die Moderatoren Jessy Welmer und Bastian Schweinsteiger begleiten das Spiel. Kommentieren wird das EM-Achtelfinale Florian Naß.

Neben der Free-TV-Übertragung ist das Spiel auch im Livestream unter sportschau.de zu sehen. Außerdem können Sie das Deutschland-Spiel im Morgenpost-Liveticker verfolgen.

Wetter Berlin und Public Viewing: Gibt es Regen beim Deutschland-Spiel?

Das Spiel in Wembley läuft, die Sicht auf den Bildschirm beim Public Viewing in Berlin ist ausgezeichnet, und dann kommt ein Wolkenguss vom Himmel - in Berlin ist das am Dienstag durchaus möglich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt in seiner Wettervorhersage für Berlin und Brandenburg von einzelnen starken Gewittern, örtlich mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Mit geringer Wahrscheinlichkeit seien auch "unwetterartige Entwicklungen mit heftigem Starkregen" nicht ausgeschlossen.

Wo und wann genau das Wetter in Berlin umschlägt, schreiben die DWD-Meteorologen allerdings nicht. Wetterberichte kommerzieller Anbieter sind in dieser Hinsicht ein wenig genauer und prognostizieren überwiegend Schauer in der Zeit zwischen 18 und 21 Uhr, doch unbedingt verlässlich sind die Berichte nicht. Fußball-Fans sollten in jedem Fall damit rechnen, dass es am Abend in Berlin eher nicht trocken bleibt.

Public Viewing Berlin: Hier kann man Deutschland-England gucken

In Berlins Biergärten und Kneipen gibt es die Möglichkeit für packende Fußball-Abende an Fernseher und Videowand. Wie sich das für einen Fußball-Sommer gehört, findet vieles draußen statt. Das Bierhaus Tempelhof, die FC Magnet Bar in Mitte, Tante Käthe in Prenzlauer Berg oder der Prater in Prenzlauer Berg - die Morgenpost hat sich in der Stadt umgeschaut und stellt hier eine Auswahl der Lokale, Biergärten und Kneipen vor.

Übrigens: Selbst Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) wirbt dafür, die Spiele im Freien zu gucken. Das sei „epidemiologisch vernünftiger, als dass sich die Fans dicht gedrängt die Spiele im heimischen Wohnzimmer anschauen“, sagte sie kurz vor Beginn der Fußball-EM 2021. Außerdem sei es richtig und vernünftig, dass es keine Fanmeile am Brandenburger Tor geben werde. „Hier hätten die Menschen keine Abstände einhalten können.“

Autokorso an Kudamm beim Einzug der Deutschen in Viertelfinale

Ein Autokorso verstopfte am vergangenen Mittwochabend den Kurfürstendamm in der City West.

Foto: Thomas Peise

Nachdem die Deutschen bei der Fußball-EM knapp ins Achtelfinale eingezogen war, hatte es am vergangenen Mittwochabend am Kurfürstendamm in Charlottenburg einen Autokorso gegeben. Die Polizei musste aufgrund der vielen Fahrzeuge zeitweise den Kurfürstendamm komplett sperren.

Die Beamten kontrollierten vereinzelt Fahrzeuge und deren Insassen. Etwa 150 Fahrzeuge fuhren den Kudamm entlang, wie die Polizei mitteilte. Auf dem nahen Hardenbergplatz versammelten sich demnach 300 bis 400 Fans.

Deutschland - England - alle Infos vor dem Klassiker