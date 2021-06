Evakuierung von rund 3000 Menschen nach Bombenfund

Berlin. In Berlin-Steglitz ist eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Polizei startete am Montagnachmittag mit der Evakuierung rund um den Fundort am Oehlertring. Etwa 3000 Menschen sollten den Sperrkreis von vorerst rund 300 Metern verlassen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Kriminaltechniker des Landeskriminalamts sollten die Bombe voraussichtlich noch am Montag entschärfen.

Laut Polizei war der Blindgänger bei Bauarbeiten am Montagvormittag entdeckt worden. Rund 150 Polizistinnen und Polizisten waren für die Evakuierung im Einsatz, wie der Sprecher weiter erklärte. Mit Lautsprecherdurchsagen informierten sie die Anwohner. Andere Beamte sicherten den Sperrkreis ab, damit keine Fahrzeuge mehr in ihn hineinfahren. Rettungsdienste seien auch vor Ort, um bedürftigen Menschen bei der Evakuierung zu helfen. Von der örtlichen Bereitschaft des Roten Kreuzes hieß es via Twitter, man werde eine Notunterkunft einrichten.

Die S-Bahn teilte auf Twitter mit, der Schienenersatzverkehr auf der Linie 2 werde von Blankenfelde bis Südkreuz verlängert. Der Bahnhof Südende könne derzeit von den Bussen nicht mehr angefahren werden. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) informierte zudem, der Munsterdamm sei in beiden Richtungen zwischen Prellerweg und Steglitzer Damm gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210628-99-177461/2