Einsatz gegen Menschenhandel: Durchsuchungen an sechs Orten

Berlin. Im Kampf gegen Menschenhandel durchsucht die Berliner Polizei seit den Morgenstunden mehrere Orte in der Hauptstadt. Die Beamten seien an sechs Anschriften im Einsatz, sagte ein Sprecher am späten Montagvormittag. Demnach lief die Aktion am Vormittag noch. Die Polizei vollstrecke Durchsuchungsbeschlüsse, hieß es weiter. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Laut Polizei geht es um den Verdacht des Menschenhandels zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft.

