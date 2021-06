Steinmeier trifft Staatsoberhäupter deutschsprachiger Länder

Potsdam. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft sich zum Austausch mit den Staatsoberhäuptern deutschsprachiger Länder in Potsdam. Am heutigen Nachmittag (15.00 Uhr) soll es zunächst eine allgemeine Aussprache zur Lage mit der Corona-Pandemie in den teilnehmenden Ländern geben - neben Deutschland sind das Belgien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich und die Schweiz, wie das Bundespräsidialamt mitteilte.

Bei dem Austausch gehe es auch um den Zusammenhalt in der Gesellschaft während der Pandemie, teilte das Amt weiter mit. Anschließend will sich Steinmeier mit seinen Amtskollegen bei einem Waldspaziergang über das Waldsterben informieren.

Die Staatsoberhäupter der Länder, in denen auch Deutsch gesprochen wird, treffen sich jährlich an wechselnden Orten. In diesem Jahr ist Deutschland an der Reihe, nachdem das Treffen im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste.

Am Dienstag (10.00 Uhr) stehen dann Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf dem Programm: Die Staatsoberhäupter besuchen das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und sprechen mit Direktor Ottmar Edenhofer.

Steinmeier freue sich sehr auf das Treffen, hieß es aus der Pressestelle. Es sei eine Möglichkeit, bei informellem Austausch in die teilnehmenden Länder zu blicken.

