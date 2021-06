Auto kollidiert mit Straßenbaum: 77-Jähriger stirbt

Beetzsee. Ein 77-Jähriger ist nach einem Autounfall in der Gemeinde Beetzsee bei Brandenburg/Havel ums Leben gekommen. Eine 46 Jahre alte Fahrerin war am Samstagnachmittag mit ihrem Auto auf der L98 aus Richtung Marzahne kommend mit dem 77-Jährigen und einem 72 Jahre alten Beifahrer nach Radewege unterwegs, wie die Polizeidirektion West am Sonntag mitteilte. Die Frau kam aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Rettungskräfte brachten alle drei Insassen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Unfallhergang.

