Feuerwehr findet Leiche nach Wohnungsbrand in Lichtenberg

Berlin. Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Lichtenberg haben Feuerwehrleute eine Leiche gefunden. Die Identität sei noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Sonntag. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer war am Samstagabend in der Wohnung eines Plattenbaus ausgebrochen. Das Gebäude wurde daraufhin komplett geräumt. Wie viele Menschen ihre Wohnungen verlassen mussten, war zunächst unklar. Die Höhe des Schadens und die Brandursache waren ebenfalls noch offen.

