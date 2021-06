Brände Brand in Dachgeschosswohnung in Berlin-Wedding

Berlin. Eine Dachgeschosswohnung in Berlin-Wedding ist am Samstagnachmittag in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf das Dach des Hauses über. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer in der Soldiner Straße mit rund 90 Einsatzkräften. Durch Löschen über eine Leiter von außen und durch Löschtrupps über das Treppenhaus sei der Brand schnell unter Kontrolle gebracht worden, sagte ein Sprecher. Eine weitere Ausbreitung auf das Dach sei verhindert worden. Die Feuerwehr setzte dabei auch eine Drohne mit einer Wärmebildkamera ein, um den Brand zu beobachten. Wodurch das Feuer ausbrach, war zunächst nicht bekannt. Menschen wurden nicht verletzt.

