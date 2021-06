Die Berliner Philharmoniker spielten in der Waldbühne vor mehr als 5000 Zuschauern. Am Eingang gab es lange Warteschlangen.

Die Berliner Philharmoniker spielen vor 6000 Gästen in der WaldbühneDas Waldbühnen-Konzert vor normalerweise etwa 20.000 Gästen ist traditionell für das Orchester der Ausklang der Saison.

Berliner Philharmoniker Ausgelassenes Konzert in der Waldbühne unter Corona-Auflagen

Berlin. Sollte man einen Philharmoniker-Fan fragen, welche Musikstücke in der vergangenen Saison live den größten Eindruck hinterlassen hätten, dann dürfte die Antwort wohl leicht fallen: Star Wars und Berliner Luft. Beides erklang beim traditionellen Saisonausklang der Berliner Philharmoniker in der Waldbühne.

Es war rückblickend eine schwierige Saison, in der das Berliner Spitzenorchester nur selten vor Publikum spielen konnte. Umso ausgelassener geriet das Abschlusskonzert am Sonnabend, in dem Werke von amerikanischen Komponisten aufgeführt wurden.



Die schmetternden Star-Wars-Klänge gehörten zur „Special Edition“ von John Williams. Der angesagte Schlagzeuger Martin Grubinger hatte das Special aus Filmmusiken zusammengestellt und mit allerlei Schlagzeug-Soli virtuos verfeinert. Das war der Moment, in dem das Publikum mitging und offenbar den Ärger um den mühsamen Einlass überwunden hatte.

Unter der Orchester-Leitung von Wayne Marshall standen in der Waldbühne Werke von George Gershwin, Leonard Bernstein und John Williams auf dem Programm.

Foto: Maurizio Gambarini/Funke Foto Services

Philharmoniker in der Waldbühne: Schlange stehen am Eingang

Ellenlange Schlangen hatten sich vor Konzertbeginn an den Eingängen der Waldbühne gebildet. Statt vor den üblichen 20.000 Gästen spielten die Berliner Philharmoniker zwar diesmal vor lediglich rund 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern - ein Pilotprojekt unter Corona-Auflagen. Doch trotz der geringeren Gästeanzahl kam es durch den erhöhten Aufwand zu längeren Wartezeiten. Gäste brauchten einen negativen Coronatest oder einen Nachweis, dass sie geimpft oder genesen sind. Für das Konzert wurde der sogenannte BärCode benötigt, der bei der Einlasskontrolle gescannt wurde. Sogar ein eigenes Testzentrum war eingerichtet woden.

Vor allem die älteren Menschen waren nicht gewohnt, mit einem personalisierten Ticket und ihrem Impfnachweis beziehungsweise einem negativen Coronatest durch den Einlass zu kommen. Einige waren verunsichert, welche Dokumente sie vorweisen müssen. "Wollen Sie auch meinen Schwerbehindertenausweis sehen?", fragte eine ältere Dame die Kontrolleure am Einlass.

Lange Schlangen am Einlass. Gäste brauchten in der Waldbühne einen negativen Coronatest oder einen Nachweis, dass sie geimpft oder genesen sind.

Foto: Maurizio Gambarini/Funke Foto Services

"Ich dachte, dass es bei wenig Publikum wenig Geschiebe gibt und habe mit einer solch langen Schlange nicht gerechnet", sagte eine Besucherin aus Zehlendorf. "Es war mühsam und ich musste meinen Mann überreden, dass wir nicht wieder nach Hause fahren." Eine bessere Einweisung und mehr Personal wären hilfreich gewesen. Aber jetzt freue sie sich auf das Konzert. "Die Waldbühne ist toll, das Wetter ist toll", sagte sie lachend. Auch ein anderer Besucher zeigte sich begeistert, in der Waldbühne zu sein. Er löste ein Ticket ein, das er schon im vergangenen Jahr gekauft hatte und wegen der Corona-Pandemie nicht hatte benutzen können.

Traditionelles Lichterschunkeln bei Paul Linckes „Berliner Luft“

Bereits bei dem Pilotprojekt der Berliner Philharmoniker im März hatte sich gezeigt, dass der Einlass unter Corona-Bedingungen deutlich mehr Zeit kostet. Doch dann war es so weit: Das Konzert in der Waldbühne begann mit einer leichten Verspätung um 20.24 Uhr, und die Musiker ließen allen Ärger vergessen.

Bei Georg Gershwins Rhapsody in Blue setzte sich der Dirigent Wayne Marshall selbst ans Klavier und steuerte dem Abend das richtige Jazz-Feeling bei. Es war ein bemerkenswertes Philharmoniker-Debüt. Zwei Stücke von Leonard Bernstein verströmten den typisch neurotischen Großstadtsound. Wie immer überzeugten die Philharmoniker durch Perfektion und finaler Spiellust.

Bei Paul Linckes „Berliner Luft“, das traditionell am Ende der philharmonischen Waldbühnen-Konzerte erklingt, gab es im Publikum wieder das Lichterschunkeln. Heutzutage sind es allerdings keine Feuerzeuge mehr, sondern die Taschenlampen im Handy. Die Begeisterung jedoch blieb bei den Besuchern dieselbe.

Lesen Sie auch: Corona-Test direkt vor dem Konzert: „Es ist ein Experiment“