Abitur in Berlin Trotz Corona: Abitur-Durchschnitt in Berlin bei 2,3

Berlin. 12.232 von insgesamt 12.653 Prüflingen haben das Abitur 2021 bestanden. Damit liegt die Bestehensquote wie im vergangenen Jahr wieder bei 96,7 Prozent. Die Abiturdurchschnittsnote ist mit 2,3 ebenfalls genauso hoch wie im vergangenen Jahr. Dies teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Freitag mit.

Die Abi-Durchschnittsnote sei damit wiederum besser als in den Jahren 2011 bis 2019, in denen sie bei 2,4 lag. Im Abitur 2021 beruht diese gute Durchschnittsnote auf besseren Leistungen in den öffentlichen Schulen, deren Abiturientinnen und Abiturienten ihren Abiturdurchschnitt von 2,4 auf 2,3 verbesserten.

Abitur in Berlin: 421 Absolventen mit Traumnote 1,0

Nach aktuellem Stand haben 421 Schülerinnen und Schüler an Berliner öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft ihr Abitur mit der Traumnote 1,0 bestanden. Das sind 114 mehr als im letzten Jahr. Auch die Note 1,1 wurde häufiger erreicht (245; zum Vergleich: in 2020 waren es 205).

Bei den Abiturientinnen und Abiturienten nichtdeutscher Herkunftssprache hat sich der Anteil der Besten sogar verdoppelt (2021: 2,2 Prozent, 2020: 1,1 Prozent mit Abitur 1,0).

Bildungssenatorin Scheeres gratuliert Abiturienten in Berlin

„Ein außergewöhnlicher Abiturjahrgang hat es mit Bravour geschafft! Die diesjährigen Abiturientinnen und Abiturienten können ganz besonders stolz auf ihre Leistungen sein", kommentierte Bildungssenatorin Sandra Scheeres das Ergebnis. "Sie haben ihr Abitur in einer nie dagewesenen Zeit mit langen Lockdownphasen herausragend absolviert. Sie haben ein hohes Maß an Selbständigkeit gezeigt und Verantwortung für ihr Lernen übernommen. Das hat sich gelohnt."

Scheeres gratulierte den Abiturientinnen und Abiturienten und bedankte sich bei den Kolleginnen und Kollegen an den Schulen, "die mit großem Engagement diese Leistungen unterstützt und ermöglicht haben".