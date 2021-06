Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen.

Berlin. Ein Motorradfahrer ist im Berliner Ortsteil Mahlsdorf mit einem Transporter zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Warum der Motorradfahrer am Donnerstagabend auf der Hönower Straße in den Transporter fuhr, war zunächst unklar, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Weitere Angaben zum Unfallhergang machte sie nicht.

