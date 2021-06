Wohnungsbrand in Berlin-Tiergarten: 101-Jährige tot

Berlin. Eine 101 Jahre alte Frau ist nach einem Brand in einer Wohnung in Berlin-Tiergarten tot aufgefunden worden. Derzeit sei noch unklar, ob die Frau aufgrund einer im Zusammenhang mit dem Brand stehenden Verletzung oder aus anderen Gründen gestorben sei, teilte ein Sprecher des Lagezentrums Berlin mit. Das Feuer brach am späten Donnerstagabend aus. Die Bewohner der anderen Wohnungen in der Kluckstraße mussten das Haus bei dem Brand nicht verlassen, weitere Verletzte waren nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210625-99-136211/2