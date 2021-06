Berliner Verkehrsbetriebe (BVG): Software-Fehler: Busflotte fährt ohne Anzeige

Berlin. Verärgerung und Verunsicherung bei den Kunden der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG): Über Stunden fuhren die Busse am Donnerstag ohne Anzeige. "Es gibt seit heute Morgen eine Störung im RBL-System, sodass keine korrekten Daten übertragen werden. Die Kolleg*innen arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. #sorry", teilte die BVG auf Twitter mit und versuchte so, genervte und irritierte Kunden zu besänftigen. Grund sei ein fehlerhaftes Software-Update, hieß es aus dem Unternehmen.

Es gibt seit heute Morgen eine Störung im RBL-System, sodass die Busse keine korrekten Daten bekommen. Die Kolleg*innen arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. #sorry — BVG Bus (@BVG_Bus) June 24, 2021

Busfahrer mussten sich mit analogen Schildern behelfen, etwa mit selbstgebastelten Pappen, die mit Filzmarkern beschriftet waren, oder mit alten Linienschildern.

Wie lange es dauert, bis die Störung behoben ist, ist offenbar noch unklar.