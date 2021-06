Zerkarien: Warnung vor Wurm-Larven - Diese Berliner Seen sind betroffen

Berlin. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) warnt vor Bade-Dermatitis, die in einigen Berliner Gewässern durch Wurm-Larven ausgelöst werden. Die Wasserqualität der Berliner Badestellen sei zwar ausgezeichnet. Doch in den aktuell warmen Wassertemperaturen fühlen sich die sogenannten Zerkarien, die Larven von Saugwürmern, besonders wohl. Die Larven treten vor allem am Ufer mit vielen Wasserpflanzen und -vögeln auf und können Hautentzündungen verursachen.

Das Lageso schreibt dazu: "Zerkarien lassen sich im Wasser nur schwer nachweisen. Zudem ist ein vermehrtes Auftreten zeitlich und räumlich sehr variabel und sie schwärmen oft nur kurzzeitig in einigen der stark erwärmten Badegewässer aus."

Derzeit erhalte das Amt viele Meldungen zu Hautausschlägen nach dem Baden, die wahrscheinlich durch Zerkarien verursacht wurden. Zu den besonders betroffenen Badestellen gehören:

der Müggelsee

der Schlachtensee

der Jungfernheideteich

Zerkarien in Berliner Seen - Das Lageso empfiehlt diese Vorsichtsmaßnahmen:

Baden Sie nicht in trüben Gewässern mit stark verringerter Sichttiefe.

Meiden Sie wasserpflanzenreiche Uferbereiche und Bereiche mit sichtbaren, grünen oder blaugrünen Schlieren oder “Teppichen”. Dies gilt insbesondere für Kinder.

Wechseln Sie die Badebekleidung unmittelbar nach dem Baden und rubbeln Sie sich kräftig mit dem Handtuch ab.

Duschen Sie nach dem Baden und spülen Sie Ihre Badebekleidung gut aus.

Verwenden Sie wasserfeste Sonnenschutzmittel.

Locken Sie Wasservögel nicht durch Füttern an.

Wenn nach dem Baden Hautreizungen, Reizungen der Atemwege oder Magen-Darm-Beschwerden auftreten, sollte ein Arzt aufgesucht werden

Bitte informieren Sie Ihr örtlich zuständiges Gesundheitsamt.

Zerkarien sind etwa ein Millimeter große Larven von Würmern, die normalerweise in Enten oder anderen Wassergeflügel leben. Die Wurmeier gelangen mit dem Vogelkot ins Wasser, wo sie im Uferbereich die dort lebenden Schnecken (Zwischenwirt) infizieren.

In der Schnecke entwickeln sich sehr zahlreich die Zerkarien, die bei warmen Wassertemperaturen ausschwärmen, um ihren Endwirt, den Wasservogel, zu finden. Dabei kann es passieren, dass Badende als „Fehlwirt“ von Zerkarien befallen werden. Diese bohren sich in die Haut des Menschen ein und sterben kurze Zeit später ab.

Zu den typischen Reaktionen gehören Juckreiz und die Bildung rötlicher Quaddeln. Der Befall gilt als unangenehm und lästig, ist in der Regel aber harmlos.

