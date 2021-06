Ein Schild an der Großbeerenstraße weist den Weg zum Filmpark.

Film Filmpark Babelsberg öffnet am Donnerstag

Potsdam. Der Filmpark Babelsberg startet am Donnerstag wegen der Corona-Pandemie verspätet in die neue Saison. Dann lädt ein neuer "Jim Knopf Abenteuerspielplatz" die jüngeren Besucher zum Klettern und Rutschen ein, wie der Filmpark am Mittwoch zum Auftakt berichtete. Dort können die jungen Besucher den Vulkan von Frau Mahlzahn erkunden oder den Wüstenparcour des Scheinriesen Herr Tur Tur sowie den Rutschen- und Kletterparcour des Siebenwunderwaldes mit Geschick und Ausdauer bewältigen. Dazu gibt es für die Kleinsten eine "Mini-Emma" mit Bahnhof und einen Wasserspielplatz.

Der Eingang zu dem Abenteuerspielplatz führt durch den Bahnhof Lummerland und damit teils durch das Filmset der Jim-Knopf-Kinofilme, die dort gedreht wurden.

Für den Besuch des Filmparks sollten Tickets möglichst vorab online gebucht werden, weil die Besucherzahl wegen der Corona-Abstandsregeln beschränkt ist. An den Kassen seien wegen der beschränkten Kontingente möglicherweise keine Eintrittskarten mehr verfügbar, teilte der Filmpark mit. In Warteschlangen und Innenbereichen herrsche weiterhin Maskenpflicht.

