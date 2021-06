Regenbogen-Beleuchtung am Brandenburger Tor noch offen

Berlin. Der Berliner Senat hat noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob das Brandenburger Tor am Mittwoch während der EM-Begegnung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in München gegen Ungarn bunt in Regenbogenfarben erstrahlen wird. Auf einer Sitzung des Senats am Dienstag sei darüber nicht diskutiert worden, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) auf einer anschließenden Pressekonferenz. Die "Berliner Zeitung" hatte berichtet, dass der Senat über die Beleuchtung nachdenke. Dass es in Berlin einen Regenbogenkiez gebe und der U-Bahnhof Nollendorfplatz mehr oder weniger permanent in Regenbogenfarben erstrahle, schmücke diese Stadt, sagte Kollatz.

Das Berliner Olympiastadion wird am Mittwoch bunt beleuchtet werden. "Wir machen da gerne mit, weil wir uns für Toleranz und Menschenrechte einsetzen", sagte Christoph Meyer, Sprecher der Olympiastadion GmbH, am Dienstag der "Berliner Zeitung". Angesichts des UEFA-Verbots für eine bunte Beleuchtung der Münchner EM-Arena in Regenbogenfarben hatten die Stadionbetreiber in Frankfurt am Main und Köln zuvor ähnliche Schritte angekündigt. Weitere Stadien schlossen sich an, darunter auch die Alte Försterei, die Heimspielstätte des Bundesligisten 1. FC Union Berlin.

Hintergrund des Protests ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt und in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligt wurde. Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Viktor Orban. Entsprechend laut war die Forderung nach einem klaren Zeichen bei der Fußball-EM in Deutschland geworden.

