Mutter und drei Kinder bei Autounfall schwer verletzt

Berlin. Beim Zusammenstoß von zwei Autos sind in Berlin-Schöneberg eine Mutter und ihre drei Kinder schwer verletzt worden. Unter den Verletzten war auch ein knapp sieben Monate altes Baby, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden anderen Kinder waren ein 11-jähriges Mädchen und ein 14-jähriger Junge.

Der 39-jährige Vater der Kinder fuhr das Auto am Sonntagmittag auf dem Voralberger Damm und bog nach links in den Grazer Damm ab. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Das Auto der Familie schleuderte gegen einen Wegweiser und ein Werbeschild. Der Fahrer erlitt einen Schock. Die Familie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der andere Fahrer erlitt Verletzungen am Kopf und Nacken und konnte das Krankenhaus ebenso wie der Vater der verletzten Kinder am gleichen Tag wieder verlassen.

© dpa-infocom, dpa:210621-99-80250/3