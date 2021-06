Gefährliche Badeausflüge: Absperrung am Helenesee ignoriert

Frankfurt (Oder). Trotz Verbots haben sich mehrere Gruppen Zugang zum aus Sicherheitsgründen gesperrten Ufer des Helenesees südlich von Frankfurt (Oder) verschafft und dort gebadet. Dafür seien auch Verbindungsmuffen an Teilen der Umzäunung gelöst worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten seien am vergangenen Wochenende mehrfach für Kontrollen an dem See unterwegs gewesen und hätten die Situationen in Gesprächen mit den jeweiligen Gruppen klären können. Derzeit seien die Gefahren für Badegäste nicht abzuschätzen.

Anfang März wurden am Ostufer des beliebten touristischen Ausflugsziels massive Rutschungen festgestellt. Erste Gutachten schließen nicht aus, dass auch an anderen Stellen solche Gefahren drohen. Bis Jahresende soll ein Nachweis für die Sicherheit der Strandabschnitte vorliegen, hieß es zuletzt vom Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe. Weiter werde geprüft, ob stellenweise Abschnitte aus der Sperrung herausgenommen werden könnten.

