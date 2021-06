GEW will kleine Klassen im Tarifvertrag festschreiben

Berlin. Kleine Klassen im Tarifvertrag der Lehrkräfte festschreiben – diese Forderung stellte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Berlin an den Senat. Das diene dem Gesundheitsschutz, hieß es von der GEW, denn sie senkten spürbar die Arbeitsbelastung der Kollegen. Der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann betonte, dass es noch nicht viele Vorbilder für eine solche tarifrechtliche Verankerung der Klassengröße gebe. „Wir betreten hier ziemliches Neuland.“

Die Idee ist, eine deutlich niedrigere Marge bei der Klassenstärke zu setzen, auf die Lehrkräfte dann per Arbeitsvertrag ein Anrecht haben. „Beispielsweise 19 Kinder in der Grundschule“, ergänzte Udo Mertens, Leiter des Vorstandsbereichs Beamten-, Angestellten und Tarifpolitik – betonte aber, diese Zahlen stünden noch nicht fest, sie seien Verhandlungsgrundlage. Finanzsenator Matthias Kollatz und Bildungssenatorin Sandra Scheeres, beide SPD, wurden an diesem Montag per Schreiben von den Forderungen informiert.

„Große Lerngruppen“ steht laut Umfrage an der Spitze der Belastungsfaktoren

„Corona hat gezeigt, was kleinere Klassen bewirken“, sagte Erdmann. Während des Wechselunterrichts wirkten Lehrkräfte ausgeglichener, auch Schüler profitierten davon, dass es nun plötzlich leiser im Klassenraum war, sie auch öfters drankamen. Das unterstreicht auch eine Online-Umfrage, die die GEW in Berlin im Januar unter ihren Mitgliedern machte. Demnach stehen „Große Lerngruppen“ an der Spitze der Belastungsfaktoren, 88 Prozent der Befragten empfinden das als Problem. Bislang wird die Klassengröße nach Verordnungen geregelt, wie es im Beamtenrecht üblich ist. Doch in Berlin sind inzwischen 70 Prozent der Lehrkräfte angestellt, nur 30 Prozent verbeamtet.

Womit man zum nächsten Problem kommt: Kleinere Klassen bedeuten nicht nur mehr Räume in Schulen, die aktuell eher Mangelware sind. Sondern natürlich auch mehr Lehrkräfte. Doch woher sollen die kommen? Gerade hatten fünf Lehrerverbände in Berlin die Verbeamtung gefordert, um als Land im Wettbewerb um Lehrkräfte attraktiver zu werden. Die GEW allerdings ist gegen die Verbeamtung, das wurde auch hier klar. „Das ist kein Allheilmittel“, sagte Anne Albers, auch Vorstandsmitglied im Bereich Tarifpolitik. Besser sei es, Lehrkräfte, die in Teilzeit arbeiteten, zur Vollzeit zu bringen. Durch bessere Arbeitsbedingungen eben.