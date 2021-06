Konzert: Die Ärzte live in Berlin 2022 - Was Fans wissen müssen

Die Ärzte spielen am 7. Juni 2022 ein Open-Air-Konzert in Berlin. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Show.

Parkbühne Wuhlheide Die Ärzte live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Für Ärzte-Fans ist es eine Sensationsnachricht: Insgesamt wird die selbst ernannte Beste Band Der Welt zwischen Mai und August 2022 dreizehn Konzerte in Berlin spielen. Die große „Berlin Tour MMXXII“ führt die Ärzte 2022 durch die Clubs, Hallen und Freilichtarenen der Hauptstadt. Am 7. Juni 2022 steht der große Open-Air-Gig in der Parkbühne Wuhlheide an.

Anfang 2019 erschien mit „They’ve Given Me Schrott!“ eine umfassende Sammlung von Raritäten und bisher unveröffentlichtem Material der Band und im Oktober 2020 mit „Hell“ das 13. Studioalbum. Jetzt wird es Zeit für das Trio Bela, Farin und Rod die neuen Songs zusammen mit ihren größten Hits wie „Schrei nach Liebe“, „Westerland“ und „Zu spät“ auf die Bühnen zu bringen.

Wo werden Die Ärzte in Berlin auftreten?

Das Open-Air-Konzert der Ärzte findet in der Parkbühne Wuhlheide (An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin) statt. Das auch "kleine Waldbühne" genannte Theaterrund fasst unbestuhlt 17.000 Besucher.

Gibt es noch Tickets für das Konzert in der Wuhlheide?

Nein, das Berlin-Konzert der Ärzte in der Parkbühne Wuhlheide ist ausverkauft. Tickets gab es ausschließlich auf der offiziellen Internetseite der Ärzte bademeister.com.

Gibt es weitere Auftritte in Berlin 2022?

Die Ärzte haben für 2022 eine Reihe weiterer Gigs geplant: So führt die "Berlin Tour MMXXII" Die Ärzte von Mai bis August 2022 durch neun Clubs und Konzerthallen. Außerdem gibt es Konzerte in der Zitadelle Spandau, der Parkbühne Wuhlheide und am Flughafen Tempelhof. Auftakt ist am 7. Mai 2022 im Club "Schokoladen" in Mitte.

Die Ärzte kündigen weitere Tour für 2022 an

Das sind die Tourdaten der der „Berlin Tour MMXXII“

Termine Clubshows:

7. Mai 2022 – Schokoladen (Einlass ab 18 Jahren)

9. Mai 2022 – Privatclub

10. Mai 2022 – Frannz

12. Mai 2022 – Lido

13. Mai 2022 – SO36

16. Mai 2022 – Heimathafen Neukölln

17. Mai 2022 – Festsaal Kreuzberg

20. Mai 2022 – Metropol

21. Mai 2022 – Columbiahalle

Termine Open Airs:

6.Juni 2022 – Zitadelle Spandau

7. Juni 2022 – Parkbühne Wuhlheide

27. August 2022 – Flughafen Tempelhof

28. August 2022 – Flughafen Tempelhof

Foto: Ingo Otto / Ingo Otto / Funke Foto Services

Wann geht es in der Wuhlheide los?

Der Einlass startet am Dienstag (7. Juni 2022) um 16.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 18.00 Uhr.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Parkbühne Wuhlheide?

Die Parkbühne Wuhlheide hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Parkbühne

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Wie komme ich zur Parkbühne Wuhlheide?

Die Veranstalter raten zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, da im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide nur wenige PKW-Parkplätze zur Verfügung stehen. Diese befinden sich entlang und beidseits der Straße „An der Wuhlheide“. Mit der S-Bahn kann die Bühne über den Bahnhof Wuhlheide (S3) erreicht werden. Von dort aus sind etwa 900 Meter – beziehungsweise rund 8 Minuten zu Fuß – durch den Park zum Einlass der Open-Air-Bühne. Per Tram kann die Parkbühne mit den Linien 27, 60, 61 und 67 erreicht werden (Haltestelle „Freizeit- und Erholungszentrum“). Von dort aus ist der Weg ausgeschildert.

Können die Tickets auch für den öffentlichen Nahverkehr genutzt werden?

Die Eintrittskarten aus dem Vorverkauf beinhalten in der Regel den Fahrpreis für die Hin- und Rückfahrt mit S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus (VBB-Tarifbereiche ABC) ab zwei Stunden vor Einlass bis 3 Uhr morgens am nächsten Tag. Eine Ausnahme bilden die „Print@Home-Tickets“, die nicht personalisiert sind.

Was darf mit in die Parkbühne Wuhlheide?

Die Mitnahme von alkoholfreien Getränken ist bis maximal 0,5 Liter pro Person im Tetra-Pak oder PET erlaubt. Nicht erlaubt ist die Mitnahme von Glas, Dosen, sperrigen Gegenständen aller Art, Taschen und Rucksäcken größer DIN A4, Waffen beziehungsweise pyrotechnischen Artikeln, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten, sowie Tablets, Laptops und Tieren.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Parkbühne Wuhlheide.

Die Ärzte live in Berlin, Dienstag, 7. Juni 2022, Einlass ab 16.00 Uhr, Konzertbeginn 18:00 Uhr, Parkbühne Wuhlheide, An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin