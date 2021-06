Ehrenamtliches Engagement: Berlin sagt Danke!

Berlin. Noah Adler hat die Corona-Krise genutzt, um sich für seine Mitmenschen zu engagieren. „Als ich nicht mehr zur Schule gehen konnte, wollte ich meine Zeit sinnvoll nutzen“, sagt der 17-Jährige. „In der Zeitung habe ich dann gelesen, dass vor allem ältere Menschen sich Sorgen machen und Hilfe brauchen und gleichzeitig aber auch viele Menschen bereit sind, sie zu unterstützen.“ So kam ihm die Idee eines Vermittlungsportals, das er selbst aufgebaut hat.

Auf Coronaport.net werden so berlinweit nachbarschaftliche Hilfsangebote und Hilfesuchende vereint. Zusätzlich ist Adler auch beim Wasserrettungsdienst der DLRG ehrenamtlich aktiv. „Mir macht es einfach Spaß anderen Menschen zu helfen und meine Zeit damit sinnvoll zu nutzen“, sagt er.

Kostenlose Veranstaltungen für Ehrenamtliche

So wie Noah Adler sind rund 1,1 Millionen Berlinerinnen und Berliner ehrenamtlich aktiv. Um dieses Engagement zu würdigen, fand am Sonnabend der Aktionstag „Berlin sagt Danke!“ statt. Wie in den vergangenen sechs Jahren werden dabei alle Ehrenamtlichen dazu eingeladen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen an diesem Tag und in den Wochen danach kostenlos zu besuchen. Dabei öffnen zahlreiche Kultur- und Freizeiteinrichtungen in allen Teilen Berlins ihre Türen für die Ehrenamtlichen, darunter Theater und Opern, Zoo und Tierpark, Museen, Gärten, Sportstätten und Schwimmbäder. Die Angebote findet man online unter berlin.de/berlin-sagt-danke

Zur Auftaktveranstaltung im Chamäleon-Theater in den Hackeschen Höfen sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD): „Das vielfältige Engagement in unserer Stadt ist bewegend und beeindruckend und manchmal sogar buchstäblich lebensrettend.“ Coronabedingt konnte der Frühstücksempfang im Roten Rathaus nicht stattfinden. Das beeindruckende bürgerliche Engagement sei seit Beginn der Pandemie entscheidend dafür, dass Berlin gut durch die Krise gekommen ist. „Ihr Engagement wollen wir heute würdigen: Berlin sagt Danke!“ Auch Ralf Wieland, Präsident des Abgeordnetenhauses, und Sawsan Chebli (beide SPD), Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement, dankten den Ehrenamtlichen.

Wie Noah Adler setzt sich auch Christine Michalek ehrenamtlich für ihre Mitmenschen ein und unterstützt im Impfzentrum Messe Berlin. „Es ist schön, aktiv etwas zu tun, um aus der Situation herauszukommen.“ Ihre wichtigste Aufgabe sei, für die Menschen, die geimpft werden wollen, da zu sein. Viele von ihnen seien nervös oder hätten Angst – und die will Michalek ihnen nehmen. Gerade das Zwischenmenschliche spiele dabei eine große Rolle. Die Dankbarkeit sei groß. „Für mich ist das wie ein Lichtblick am Ende des Tunnels“, sagt Michalek.