Konzert: Hans Zimmer live in Berlin 2022 - Was Fans wissen müssen

Gute Zeiten für Filmmusikfans: Der deutsche Komponist und Musikproduzent Hans Zimmer kommt am 15. Februar 2022 für ein exklusives Konzert nach Berlin. Gemeinsam mit seiner Band, einem Orchester und einem Chor wird er eine Auswahl seiner Hit-Kompositionen präsentieren. Fans dürfen sich unter anderem auf Stücke aus „The Dark Knight“ und „Pirates of the Caribbean“ freuen.

Hans Zimmer wurde vierzehn Mal für den Golden Globe Award und zehn Mal für den Grammy Award nominiert. Zu seinen berühmten Filmmusiken zählen „Gladiator“, „Der schmale Grat“, Besser geht’s nicht, „Rain Man“, die Trilogie „The Dark Knight“, „Inception“, „Thelma & Louise“, „Black Hawk Down“ und „Last Samurai“. Seine Soundtrack-Alben verkauften sich weltweit bereits mehr als 19 Millionen Mal. Hans Zimmer hat im Herbst 2019 seine erfolgreiche "Hans Zimmer Live"-Tour mit Konzerten in ganz Asien und Australien beendet. Ab Februar 2022 startet nun die Fortsetzung mit seiner neuen Europa-Tournee.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war eigentlich für den 11. Februar 2021 geplant, musste aber aufgrund der Pandemie auf den 15. Februar 2022 verschoben werden. Hans Zimmer wandte sich 2020 deswegen an seine Fans:

„So gerne ich gemeinsam mit meiner Band, unserem Orchester und Chor bereits im kommenden Jahr für Euch in ganz Europa live gespielt hätte, so schwer ist uns die Entscheidung gefallen, die Tournee erst in 2022 zu starten. Wir alle sind aber davon überzeugt, dass dies der einzig richtige Weg ist, um Euch als auch uns eine großartige und unbeschwerte Live-Tournee zu bieten, die sich alle wünschen. Wir sehen uns in 2022!“

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: Bereits erworbene Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Hans Zimmer in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Fans sollten sich also beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 96,25 Euro). Premium-Tickets sind ab 179 Euro erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (15. Februar 2022) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Filmmusik-Gigant Hans Zimmer lockte bei seiner vergangenen Welttournee mehr als eine Million Fans in Stadien und Konzerthallen.

Welche Songs wird Hans Zimmer in Berlin spielen?

Hans Zimmer wird eine Auswahl aus seinen Hit-Kompositionen präsentieren, die die Filmwelt der letzten Jahre prägte. Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten Hans Zimmer bei seinem Auftritt am 17. Februar 2020 in Budapest:

The Dark Knight King Arthur Mission Impossible 2 Pearl Harbor Rush The Da Vinci Code Madagascar Spirit – Stallion of the Cimarron Kung Fu Panda The Holiday Hannibal The Lion King Gladiator Inception

Zugabe:

Pirates of the Caribbean

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hans Zimmer live in der Mercedes-Benz Arena, Dienstag, 15. Februar 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.