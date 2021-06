Wetter Berlin: Gewitter und Starkregen in der Region möglich

Wetter in Berlin DWD: Gewitter und Starkregen in Berlin und Brandenburg

Berlin und Brandenburg stehen turbulente Tage bevor: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in der Region am Wochenende Gewitter, Starkregen und Unwetter. Und trotz der möglichen heftigen Schauer: Die Temperaturen bleiben auch in der nächsten Zeit auf konstant hohem Niveau. So sagen es zumindest die DWD-Meteorologen voraus.

Wo und wann genau es zu Gewittern "mit Unwetterpotential" kommt, ist aus der Vorhersage nicht ersichtlich. Allerdings: Auch am Sonnabend gilt eine amtliche Warnung vor Hitze. Laut DWD werde wieder eine "starke Wärmebelastung" erwartet. "Freitag und Samstag ist mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Berlin zu rechnen", so die Meteorolgen. Und: In Berlin und Brandenburg herrscht auch am Wochenende hohe Waldbrandgefahr.

Wetter in Berlin: Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes im Detail

Sonnabend, 19. Juni 2021: Am Sonnabend heiter, teils wolkig. Ab dem Mittag örtlich Bildung von Schauern oder Gewittern mit Unwetterpotential. Lokal eng begrenzt Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit, Hagel sowie schwere Sturmböen (Bft 10). Schwülheiß bei Höchstwerten von 33 bis 36 Grad. Schwacher bis mäßiger von Süd auf West drehender Wind. In der Nacht zum Sonntag wolkig, teils gering bewölkt und vielerorts niederschlagsfrei. Zu Beginn in Südostbrandenburg noch einzelne Schauer oder Gewitter, nachlassend. Tiefstwerte 21 bis 16 Grad. Schwachwindig.

Sonntag, 20. Juni 2021: Am Sonntag neben einigen Wolken oftmals heiter. Ab dem Nachmittag örtlich Schauer oder schwere Gewitter, teils mit Hagel, heftigen Starkregen und schweren Sturmböen. In den östlichen und südlichen Landesteilen geringere Niederschlagsneigung, dort am meisten Sonnenschein. Höchstwerte zwischen 32 Grad in der Prignitz und 37 Grad an der Neiße, in Berlin 35 Grad. Schwacher bis mäßiger Südost bis Südwind, im Verlauf gebietsweise auf West drehend. In der Nacht zum Montag wolkig, teils stark bewölkt. In der Westhälfte gebietsweise schauerartiger Regen und örtliche Gewitter, sonst meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 22 und 18 Grad. Schwachwindig.

Montag, 21. Juni 2021: Am Montag wolkig, zeitweise Sonnenschein. Stellenweise Schauer, ab dem Nachmittag örtlich Gewitter mit Unwetterpotential. Weniger heiß, Erwärmung auf Werte zwischen 27 und 31 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Dienstag wolkig bis gering bewölkt und nachlassende Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte 18 bis 14 Grad. Schwachwindig.

Die Vorhage des Wetterdienstes finden Sie auch auf den Seiten des DWD.