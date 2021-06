Sommer in Berlin: Das müssen Badegäste beachten

Badeseen in und um Berlin werden voll. Doch anders als im Schwimmbad gibt es mehr Gefahren. DLRG warnt, nicht zu leichtsinnig zu sein.

Berlin. Es wird ein heißes Wochenende. Um die 37 Grad sind für diesen Freitag und Sonnabend in Berlin angekündigt. Verständlich, dass es viele Menschen ans Wasser zieht. Die rund 20.000 Eintrittskarten der aktuell 16 städtischen Freibäder waren am Donnerstag alle verkauft, und auch das Wochenende sei nahezu ausgebucht, sagte eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe. Somit werden die Bereiche rund um die Badeseen umso voller. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt alle Badegäste, nicht leichtsinnig zu sein.

„Eines der wohl größten Probleme ist, dass sehr viele Kinder durch die Corona-Pandemie nicht schwimmen gelernt haben“, sagt Michael Neiße, Pressesprecher der DLRG Berlin. Schon vor der Pandemie habe es zu wenig Schwimmbäder und Kurse gegeben, „die Ausfälle können wir so schnell nicht aufholen.“

Umso mehr sollten Eltern daher auf ihre Kinder achten, wenn diese ins Wasser gehen. „Ich rate allen Eltern, die Kinder nicht aus den Augen zu lassen. Wenn sie einmal mit dem Gesicht nach vorne fallen, können sie ersticken“, sagt Neiße. Die Kleinen würden nicht zappeln, Eltern das Unglück zu spät bemerken.

Vor dem Schwimmen im Badesee: Uferbereich auf Scherben und Steine kontrollieren

Zwar würde es in Berlin und Brandenburg kein großes Problem mit der Strömung geben wie beispielsweise im Rhein, in dem in den vergangenen Tagen zwei Jugendliche ertrunken sind, dennoch gilt es vorsichtig zu sein. Kinder könnten sich erschrecken, wenn eine Pflanze das Bein berühre, daraufhin Wasser schlucken, Panik bekommen und untergehen.

Michael Neiße gibt folgenden Tipp: „Bevor die Kinder ins Wasser gehen, sollten die Eltern einmal den Uferbereich auf Steine und Glasscherben kontrollieren, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Im Anschluss sollte auch geschaut werden, wo das Gewässer flach ist und wo es tief wird.“ Es gebe Stellen, die plötzlich zwei Meter in die Tiefe gehen. Aufgrund des im Gegensatz zum Freibad trüben Wassers würde man das nicht sehen.

Sicher schwimmen entlang des Ufers

Apropos ins Wasser gehen. Das sollte man langsam machen, damit sich der zuvor aufgeheizte Körper an die Wassertemperatur gewöhnen kann. Die DLRG habe bereits öfter den Fall gehabt, dass jemand vom Boot ins Wasser gesprungen ist, um sich abzukühlen, dann aber nicht mehr aufgetaucht ist – der Temperaturunterschied war zu viel für den Kreislauf. Daher sollte auch bei der Hitze auf Alkohol verzichtet werden, wenn man noch ins Wasser gehen möchte. Denn der belastet den Kreislauf zusätzlich. „Alkohol und Schwimmen vertragen sich einfach nicht“, sagt Michael Neiße.

Auch sollte man sich nicht überschätzen. Wer gern schwimmen möchte, sagt der DLRG-Pressesprecher, sollte das am besten entlang des Ufers tun. So bestünde jederzeit die Möglichkeit, das Wasser zu verlassen. Ist man erst einmal weit rausgeschwommen, könnten einen die Kräfte verlassen und der Weg zurück unmöglich scheinen.

Hält man sich an die Hinweise der DLRG, dann dürfte dem Badespaß nichts im Weg stehen. Die Wasserqualität der Berliner Seen ist gut. Einzig im Tegeler See darf nach wie vor nicht gebadet werden. Noch immer besteht ein Gesundheitsrisiko wegen der angeschwemmten Blaualgen. Das Badeverbot bleibt wegen der hohen Toxin-Konzentrationen weiter bestehen.