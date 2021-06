Ein Sieg fehlt: Spandau-Wasserballerinnen vor fünftem Titel

Berlin. Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 wollen sich am Wochenende in der Schwimmhalle Schöneberg den fünften nationalen Titel seit ihrer Premiere in der Saison 2018/19 holen. Im "Best of Three"-Meisterschaftsfinale gegen Bayer Uerdingen 08 braucht das Hauptstadt-Team nach dem 12:11-Auswärts-Auftaktsieg nach Fünf-Meter-Werfen noch einen Erfolg zur Titelverteidigung. Die erste Chance dafür besteht am Samstag (16.00 Uhr), im Falle eines Uerdinger Sieges käme es am Sonntag (12.00 Uhr) zur Entscheidung.

2019 hatten die von Männer-Kapitän Marko Stamm betreuten Berlinerinnen das Championat nach dem mit 8:9 verlorenem Heimauftakt noch mit 12:8 und 12:6 bei Bayer gewonnen und in ihrer Premieren-Saison mit Pokal und Supercup das Triple gewonnen, dem 2020 der Pokal folgte. Dagegen wurde im vorigen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie der Meister nicht ausgespielt.

