Politisches Reizthema: Bundesweiter Mietendeckel

Berlin. Wie wollen die Berliner Spitzenkandidaten für den Deutschen Bundestag steigender Mieten begrenzen, den Wohnungsbau und die Wirtschaft ankurbeln? Wer soll die CO₂-Abgabe zahlen und brauchen wir eine Reichensteuer? Mit diesen Fragen brachte Gilbert Schomaker, stellvertretender Chefredakteur der Berliner Morgenpost die Teilnehmer des Polit-Talks von Berliner Morgenpost und Friedrich-Naumann-Stiftung am Dienstagabend zum Superwahljahr 2021 ordentlich in Wallung.

Insbesondere beim Reizwort Mietendeckel zeigte sich, dass es wohl schwierig werden wird, neue Regierungskoalitionen auf Bundesebene zu schmieden.

Müller wirbt für Koalitionswechsel - auf Bundesebene

Michael Müller (SPD), seit 2014 Regierender Bürgermeister von Berlin und auf Listenplatz 1 der Hauptstadt SPD für den Bundestag betonte, dass seine Partei für einen neuen Anlauf für einen Mietendeckel stehe. Das Bundesverfassungsgericht, das das Berliner Gesetz im April gekippt hatte, habe sich in seinem Urteil allein auf die Gesetz­gebungskompetenz beschränkt und „nicht in der Sache geurteilt, ob es inhaltlich verfassungsgemäß ist. Deshalb werden wir das Thema jetzt auf Bundesebene angehen“, so Müller. Für eine neue Mietenpolitik brauche es jetzt einen Koalitionswechsel: „Die CDU/CSU hat vieles blockiert“, sagt Müller.

Die Mieten über fünf Jahre einzufrieren und sogar abzusenken, wie dies der Berliner Mietendeckel vorsah, kommt dagegen für Jan-Marco Luczak, seit 2009 als direkt gewählter Abgeordneter des Bezirks Tempelhof-Schöneberg Mitglied des Deutschen Bundestages, nicht in Frage. „Die Frage ist ja nicht allein, ob so ein Gesetz verfassungsgemäß wäre, sondern ob es hilft, die Probleme am Wohnungsmarkt zu beheben“, sagte Luczak. Der Mietendeckel habe in Berlin vor allem dazu geführt, dass das Angebot an freien Wohnungen dramatisch eingebrochen sei und niemand mehr in den Neubau investiere. Die steigenden Mieten seien aber vor allem eine Folge der Wohnungsknappheit.

Bundesweiter Mietendeckel ist eine "Scheindiskussion"

Christoph Meyer, seit 2017 Mitglied des Bundestages und aktuell Obmann der Freien Demokraten im Haushaltsausschuss, zeigte sich zudem überzeugt, dass auch ein bundesweiter Mietendeckel verfassungswidrig ist. „Das sind Scheindiskussionen, die vom eigentlichen Problem, dem Mangel an der Schaffung neuen Wohnraums, ablenken sollen“, warf er den rot-rot-grünen Berliner Regierungsparteien vor. Diese sollten zu Kenntnis nehmen, dass diese Versorgungslücke ohne das Engagement privater Investoren nicht zu schließen sei.

Petra Pau, seit 1998 sechsmal direkt in den Deutschen Bundestag gewählt und für die Linke Mitglied im Innenausschuss, konterte, dass ihre Partei schließlich nicht nur den „bundesweiten Mietendeckel, sondern zugleich ein zehn Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm in den sozialen Wohnungsbau“ fordere. Aber sich lediglich auf den Neubau zu fokussieren, helfe den Mietern heute nicht: „Wir müssen den Druck von den Mietern nehmen“, sagte Pau.

Lisa Paus, Mitglied im Finanzausschuss des Bundestages und Sprecherin für Finanzpolitik der Grünen, warf der CDU/CSU zudem vor, dass diese dafür gesorgt habe, dass die sogenannte bundesweite Mietpreisbremse „riesige Löcher hat“ und eben nicht ausreichend bremse. „Deshalb brauchen wir den Mietendeckel.“

Wer soll die CO₂-Abgabe zahlen?

Ähnlich kontrovers gingt es bei der Frage zu, wer die CO₂-Abgabe zahlen soll: Mieter, Vermieter oder hälftig umgelegt beide Seiten? Lisa Paus sprach sich dafür aus, dass die Kosten allein der Vermieter tragen sollte: „Das gibt den Vermietern den nötigen Anreiz, energetisch zu sanieren“, sagte die Grünen-Politikerin.

Michael Müller warb für den Kompromiss, die Vermieter sollen künftig die Hälfte der Mehrkosten für den seit dem 1. Januar 2021 geltenden CO2-Preis auf Heizöl und Gas tragen. Zugleich warf der Müller der CDU/CSU vor, den entsprechenden Beschluss, den die Bundesregierung begleitend zur Novelle des Klimaschutzgesetzes am 12. Mai gefasst hatte, zu blockieren. Damit dürfen Vermieter weiterhin den CO₂-Preis von aktuell 25 Euro pro Tonne CO₂ für Heizkosten auf die Mieter umlegen.

Der Vermieter habe keinen Einfluss darauf, wie viel der Mieter heizt oder wie viel Warmwasser er verbraucht, begründete Luczak, warum die CDU/CSU-Bundestagsfraktion das Vorhaben ablehne. Wenn das Nutzerverhalten völlig irrelevant sei, könne die Umlage keine Lenkungswirkung entfalten.

Dass auch bei der Frage Vermögens- oder Reichensteuer insbesondere zwischen den CDU und FDP auf der einen, SPD, Grünen und Linken auf der anderen Seite keine Einigkeit herrschte, verwundert da nicht. Einig waren sich immerhin alle Diskutanten, dass die Mittelschicht und mittelständische Unternehmen die Hauptlast der Steuern tragen – und deshalb keinesfalls weiter belastet werden sollen.