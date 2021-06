Bürgerämter sollen länger öffnen

Der Senat will mit den Bezirken eine Reihe von Maßnahmen beschließen, um das Angebot in den Bürgerämtern zu verbessern. „Wir wollen den Terminandrang kurzfristig bewältigen, das wird nicht einfach“, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) nach dem Krisengipfel des Senats mit den Bezirksbürgermeistern.

So sollen die Bürgerämter künftig längere Öffnungszeiten haben. Bislang differiert die Öffnung in den einzelnen Ämtern zwischen 31 und 37,5 Stunden in der Woche. Die Zeiten sollen jetzt in allen Ämtern auf 37,5 Stunden pro Woche steigen, sagte Geisel. Konkret sollen die Maßnahmen am kommenden Mittwoch zusammen mit den Stadträten in den Bezirken beschlossen werden. Der Senat strebt an, mehrere Vereinbarungen mit den Bezirken zu treffen, um die Ziele auch zu erreichen.

Nach Angaben des Innensenators soll auch die Quote der ausfallenden Termine gesenkt werden. Derzeit erscheinen berlinweit 20 Prozent der Menschen nicht, die einen Termin vereinbart haben. In Spandau sind es sogar 27 Prozent. „Eine zehnprozentige Überbuchung reicht nicht aus", sagte Geisel. Zusammen mit den Bezirken soll auch darüber gesprochen werden, wie die Berlinerinnen und Berliner entweder zum Erscheinen bewegt werden können, wenn sie einen Termin gebucht haben, oder dazu gebracht werden können, einen Termin abzusagen, wenn er nicht benötigt wird.

Erleichterung für die Bürgerämter erhofft sich der Senat auch durch die Verlängerung des Berlin-Passes, der Menschen mit geringem oder keinem Einkommen mehrere Vergünstigungen ermöglicht. Dadurch sollen 150.000 Termine eingespart werden, die dann zum Beispiel für die Verlängerung von Ausweisen frei werden.

In den Bürgerämtern soll zudem nach Möglichkeiten gesucht werden, mehr Räume für den Kontakt mit Kunden einzurichten. Besprechungs- und Pausenräume könnten demnach zum Beispiel zu Arbeitsplätzen umgebaut werden. So sollen die Beschränkungen durch die Corona-Einschränkungen mindestens zum Teil ausgeglichen werden. „Im vergangenen Jahr waren Reisepässe nicht besonders gefragt, das wird jetzt plötzlich ganz anders“, sagte Geisel. „Das führt zu objektiver Terminknappheit.“

Um den Bezirken einen Anreiz zu geben, die Kapazitäten in den Bürgerämtern zu erhöhen, stellt der Senat 2,5 Millionen Euro bereit, die auf jene Bezirke verteilt werden, die ihr Dienstleistungsangebot an die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich erhöhen. „Das alles wird zu Verbesserungen führen, aber nicht in zwei drei Wochen“, sagte Geisel.

Derzeit ist die Situation in den Bürgerämtern äußerst angespannt. Für Juni und Juli gibt es kaum Termine. Aktuell besteht ein Bearbeitungsrückstau von rund 250.000 Anträgen. Das entspricht der Arbeitsleistung der Bürgerämter für zwei Monate. Am 1. August öffnet ein neues Bürgeramt an der Klosterstraße in Mitte, das monatlich 15.000 Anträge bearbeiten und so auch zur Entspannung beitragen soll.

Geisel nahm ausdrücklich die Mitarbeiter der Bürgerämter in Schutz. „In den Bürgerämtern Berlins wird sehrwohl gearbeitet“, sagte Geisel. Jeden Monat müssten die Ämter 113.000 Termine bewältigen, das seien täglich im Schnitt 18 Termine pro Mitarbeiter.