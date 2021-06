Magdeburg. Stürmer Christian Beck wechselt nach achteinhalb Jahren beim 1. FC Magdeburg zum Fußball-Regionalligisten BFC Dynamo. Wie die Berliner am Dienstag bekanntgaben, wird der 33-Jährige in der kommenden Saison für den Hauptstadtclub spielen. Für den FCM erzielte Beck in 303 Spielen insgesamt 131 Tore. Dass er den Drittligisten Magdeburg in diesem Sommer verlassen wird, stand bereits fest.

