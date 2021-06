Warum sich Neu-Berliner schnell ummelden sollten

Neu-Berliner, die am 26. September in Berlin wählen wollen, sollten schnell den Weg zum Bürgeramt antreten.

So soll auch bei der nächsten Landtagswahl in Berlin aussehen - die Stimme wird in Wahlkabinen abgegeben. Aber das geht nur, wenn das Pandemie-Geschehen es zulässt.

Berlin. Neu-Berliner müssen bis zum 26. Juni umgemeldet sein, um am 26. September in Berlin wählen zu dürfen. Landeswahlleiterin Petra Michaelis empfiehlt den zugezogenen daher, sich zügig um einen Termin im Bürgeramt zu kümmern – angesichts der aktuellen Probleme kein leichtes Unterfangen. „Der beste Weg ist die direkte Vorsprache im Bürgeramt des zukünftigen Wohnbezirks, da Zuzüge nach Berlin in den Bürgerämtern vorrangig bearbeitet werden“, teilte die Landeswahlleiterin am Dienstag mit.

Personen, die erst nach dem 26. Juni einen Termin beim Bürgeramt bekommen, obwohl sie vor dem Stichtag nach Berlin gezogen sind, können bis spätestens Sonnabend, den 14. August, auch noch rückwirkend mit dem Tag des tatsächlichen Einzugs in das Melderegister eingetragen werden.

Für die zeitgleich mit den Berliner Wahlen stattfindende Bundestagswahl gilt der 15. August als Stichtag zur Ummeldung.