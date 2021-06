Berlinale 2021: Wären Roboter die besseren Partner?

Berlin. Könnten Roboter unser Bedürfnis nach Liebe besser erfüllen als Menschen? Mit dieser Frage setzt sich Regisseurin Maria Schrader in ihrem neuen Film "Ich bin dein Mensch" auseinander. Der Film wurde am Montagabend bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin vorgestellt.

Maren Eggert, die für ihre Darstellung einen Silbernen Bären gewonnen hat, spielt die Wissenschaftlerin Alma. Sie soll vorübergehend den humanoiden Roboter Tom testen - gespielt wird der von Dan Stevens ("Downton Abbey"). Alma soll am Ende ein Gutachten schreiben und entscheiden, ob solche Roboter zum Beispiel heiraten dürfen sollen.

Regisseurin Schrader könnte sich vorstellen, einen Roboter selbst zu testen. "Ich würde den Roboter auf jeden Fall testen", sagte sie vor der Premiere. "Weil es mich neugierig machen würde." Weil es etwas Unerlebtes, Ungesehenes sei.

Die Komödie, die viele witzige Stellen hat, wirft letztlich die großen Fragen auf: Was braucht der Mensch? Was macht uns eigentlich zum Menschen? Und wie erstrebenswert ist Glück? Ist der Mensch, so heißt es an einer Stelle, wirklich gemacht für die Erfüllung aller seiner Bedürfnisse?

Das Publikum auf der Berliner Museumsinsel schien sich bei der Vorführung zu amüsieren. Es wurde viel gegiggelt. Die Berlinale wurde diesmal wegen der Pandemie geteilt. Nach einem Online-Teil im März werden jetzt Vorführungen in Freiluftkinos nachgeholt.

© dpa-infocom, dpa:210614-99-993296/2