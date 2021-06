Fünf mutmaßlich illegal eingereiste Menschen aufgegriffen

Niederlehme/Forst. Fünf Menschen ohne Ausweispapiere hat die Polizei an der Autobahn 10 bei Niederlehme (Dahme-Spreewald) aufgegriffen. Wie die Bundespolizeiinspektion Forst am Montag mitteilte, wollen diese am Samstag vom Grünstreifen aus Fahrzeuge anhalten. Die zwei Erwachsenen und drei Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 31 Jahren waren nach ersten Erkenntnissen mit einem Laster aus Südosteuropa eingereist. Sie stellten Asylersuchen. Die Jugendlichen aus Afghanistan wurden einer Jugendeinrichtung übergeben, die beiden Männer aus Pakistan und Afghanistan der Ausländerbehörde. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise eingeleitet.

