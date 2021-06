22-Jähriger durch Messerstich lebensgefährlich verletzt

Berlin. Mit einem Messerstich ist ein 22-Jähriger in der Gropiusstadt im Bezirk Berlin-Neukölln lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde im Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Anwohner habe den blutenden Mann am Sonntagmorgen vor einem Wohnhaus in der Eugen-Bolz-Kehre gefunden und die Rettungskräfte gerufen. Die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden. Der Verletzte soll angegeben haben, ein ihm flüchtig bekannter 21-Jähriger habe mit dem Messer auf ihn eingestochen.

