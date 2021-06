Spandauer Wasserballer verpflichten Nationalspieler Bozic

Berlin. Der deutsche Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 verstärkt sich weiter. Wie Manager Peter Röhle der Deutschen Presse-Agentur am Montag mitteilte, kommt der 18-jährige Zoran Bozic vom SSV Esslingen in die Hauptstadt. Der Sohn serbischer Eltern ist deutscher Nationalspieler und stand beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele im Frühjahr in Rotterdam in der Auswahl. Bozic gilt als Ausnahme-Toptalent. Bereits mit 16 Jahren hat der linke Angreifer die erste Berufung in die deutsche Auswahl erhalten.

