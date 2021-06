Wer macht die beste Politik für Berlin

Wohl noch nie war die Ausgangslage vor einer Bundestagswahl so offen wie in diesem Jahr. Nur eines scheint sicher: Nach dem Abgang von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird es aller Voraussicht nach eine neue Regierungskoalition geben. Möglicherweise wird sie erstmals durch drei Parteien gebildet. Grund genug für die Friedrich-Naumann-Stiftung und die Berliner Morgenpost, Berliner Spitzenpolitiker, die für den Bundestag kandidieren, zu einem Politik-Talk zu laden.

Am kommenden Dienstag diskutieren ab 19 Uhr diese Gäste miteinander:

Michael Müller ist seit 2014 Regierender Bürgermeister von Berlin und seit 25 Jahren Mitglied des Abgeordnetenhauses. Seit 2016 ist er außerdem auch Wissenschaftssenator. Zuvor war er von 2011 bis 2014 Senator für Stadtentwicklung und Umwelt und von 2001 bis 2011 Vorsitzender der SPD-Fraktion. Von 2004 bis 2012 und von 2016 bis 2020 war er Vorsitzender der SPD Berlin. Müller tritt auf Listenplatz 1 der Hauptstadt-SPD und im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf als Direktkandidat an.



Jan-Marco Luczak ist seit 2009 als direkt gewählter Abgeordneter des Bezirks Tempelhof-Schöneberg Mitglied des Deutschen Bundestages. Der Anwalt ist rechtspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Seit April 2018 führt er die Berliner CDU-Landesgruppe im Bundestag an. Seit 2019 gehört er als Landesschatzmeister dem Präsidium der Berliner CDU an.



Christoph Meyer war 2002 bis 2011 Mitglied im Abgeordnetenhaus von Berlin, dort von 2009 bis 2011 Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion. Seit März 2018 ist er Landesvorsitzender der FDP Berlin. Seit 2017 ist er Mitglied des Bundestages und aktuell Obmann der Freien Demokraten im Haushaltsausschuss.







Lisa Paus wurde 2009 nach zehn Jahren im Berliner Abgeordnetenhaus Mitglied des Deutschen Bundestages. Die Diplom-Volkswirtin ist Mitglied im Finanzausschuss des Bundestages und Sprecherin für Finanzpolitik ihrer Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.







Petra Pau wurde seit 1998 sechsmal direkt in den Deutschen Bundestag gewählt. Seit 1998 gehört sie auch dem Innenausschuss an. Seit 2006 ist sie Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Von 1992 bis 2001 war sie Landesvorsitzende der Berliner PDS und von 2000 bis 2002 stellvertretende Bundesvorsitzende.

Moderiert wird die Diskussion vom stellvertretenden Chefredakteur der Berliner Morgenpost, Gilbert Schomaker. Inhaltlich wird es um die großen Themen der Politik gehen: Wie soll der Klimawandel gestaltet werden? Wie kann die Umgestaltung der Wirtschaft bezahlt werden? Wie groß wird die Beteiligung jedes einzelnen am Kampf gegen den Klimawandel sein?

Ein weiteres Thema beschäftigt die Berliner schon seit Jahren: Was kann man gegen die steigenden Mieten tun? Der Berliner Senat scheiterte in diesem Jahr mit seinem Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht. Was kann nun die Politik tun, damit die Wohnungen in den Ballungsgebieten in Deutschland nicht immer teurer werden? Reicht es, den Neubau anzukurbeln? Oder müssen weitergehende rechtliche Regelungen her, damit das Wohnen bezahlbar bleibt?

Außerdem geht es um Deutschlands Finanzen: Nach der Pandemie wird es ein großes Rechnen geben. Die Milliardenbeträge, die zum Erhalt der Wirtschaft aufgewendet wurden, müssen in den nächsten Jahren refinanziert werden. Wie kann das geschehen? Reicht es aus, dass die Wirtschaft wieder anläuft und die Steuereinnahmen steigen? Oder muss es eine Umverteilung geben? Müssen Reiche höhere Steuern zahlen? Die Steuerdiskussion ist ja auch mit dem Blick auf die Kosten des Klimawandels von großer Bedeutung. Des weiteren wird es um die Zukunft der Mobilität, die Bildung in Deutschland und die innere Sicherheit gehen. Sie können die Diskussion live im Internet verfolgen auf morgenpost.de. Oder Sie nehmen den Stream der Friedrich-Naumann-Stiftung unter freiheit.org an. Über diesen Link können Sie Fragen stellen. Die Veranstaltung dauert etwa bis 20.30 Uhr.