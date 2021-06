Berlin schafft Gesetz zur psychischen Notfallversorgung

An der Stelle des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz wird der Opfer gedacht. Berlin will Opfern, Angehörigen und Zeugen von Katastrophenfällen in Zukunft besser helfen.

Das Berliner Abgeordnetenhaus will am heutigen Montag mit den Stimmen der rot-rot-grünen Koalition ein Gesetz über die psychosoziale Notfallversorgung beschließen. Das teilten die Fraktionen von SPD, Linke und Grünen am Sonntag mit. Berlin ist damit das erste Bundesland mit einer Gesetzesgrundlage für psychische Notfallhilfe.

Konkret geht es um die Betreuung von Opfern, Angehörigen, Zeuginnen und Zeugen sowie Einsatzkräften nach Unglücks- und Katastrophenfällen. Amokläufe und Terroranschläge, wie auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016, hätten immer wieder gezeigt, wie wichtig die Betreuung der Betroffenen sei, schreiben die Parteien.

Opferhilfe wird meist durch Ehrenamtliche geleistet

Opfer und ihre Angehörige würden oft ein Leben lang unter den psychischen Folgen traumatischer Ereignisse leiden. „Beim Terroranschlag am Breitscheidplatz haben wir gesehen, wie wertvoll die psychosoziale Notfallversorgung war, aber auch, welche Lücken wir schließen müssen.“ Das Problem: Die Betreuung von Betroffenen werde hauptsächlich durch Ehrenamtliche getragen und organisiert. Klare Strukturen und rechtliche Vorgaben fehlten daher, einzelne Personengruppen liefen Gefahr, unversorgt zu bleiben. An dieser Stelle soll das neue Gesetz Abhilfe schaffen und gewährleisten, dass Einsätze koordinierter und reibungsloser verlaufen. Die Notfallversorgung soll eine kurzfristige, nicht-therapeutische Betreuung in der Akutphase nach einem Ereignis garantieren. Eine solche Akutphase endet gesetzlich nach sieben Tagen.

Ziel sei es, Betroffene dabei zu unterstützen, Traumata vorzubeugen und das Geschehene besser zu verarbeiten. Die psychosoziale Notfallversorgung soll eng mit Angeboten zusammenarbeiten, die den Betroffenen mittel- oder langfristig zur Verfügung stehen, zum Beispiel im Rahmen einer ambulanten oder (teil-)stationären Behandlung.

Versorgung soll auch im Unfällen oder Suiziden zur Verfügung stehen

Die Vorlage sieht außerdem vor, dass die Notfallversorgung nicht nur in Unglücksfällen mit einer großen Anzahl an Betroffenen greift. Vielmehr soll sie auch bei Katastrophen des alltäglichen Lebens zum Einsatz kommen, also bei Verkehrsunfällen, Suiziden oder plötzlichen Todesfällen. Bestehende Strukturen der Notfallseelsorge oder ehrenamtlicher Organisationen bleiben laut Gesetzesvorlage von dem Vorhaben unberührt. Stattdessen ist vorgesehen, dass ein Landesbeauftragter oder eine Landesbeauftragte den Einsatz koordiniert. Die psychosoziale Notfallversorgung wird laut Gesetzesvorlage unter der Verantwortung der Senatsverwaltung für Inneres stehen.